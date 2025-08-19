L'amministrazione del Presidente americano Donald Trump ha revocato più di 6.000 visti per studenti per soggiorni oltre il limite consentito e violazioni della legge, inclusa una piccola minoranza per "supporto al terrorismo". Lo ha dichiarato lunedì un funzionario del Dipartimento di Stato.

La misura, riportata inizialmente da Fox Digital, arriva mentre l'amministrazione Trump ha adottato un approccio particolarmente rigido nei confronti dei visti per studenti come parte della sua stretta sull'immigrazione illegale, intensificando i controlli sui social media e ampliando le procedure di screening.

Le direttive del Dipartimento di Stato di quest'anno hanno ordinato ai diplomatici statunitensi all'estero di essere vigili contro qualsiasi richiedente che Washington possa considerare ostile agli Stati Uniti e con una storia di attivismo politico.

Circa 4.000 visti sono stati cancellati perché i visitatori hanno violato la legge, con la maggior parte dei casi legati ad aggressioni, ha dichiarato il funzionario lunedì. Altri reati includevano guida sotto l'influenza di alcol e droghe e furto con scasso, ha aggiunto il funzionario.

Circa 200-300 visti sono stati revocati per terrorismo, ha affermato il funzionario, citando una regola sull'inammissibilità dei visti contenuta nel Foreign Affairs Manual del Dipartimento di Stato. La regola identifica i motivi di inammissibilità generalmente come "partecipazione ad attività terroristiche" e "avere certi legami con organizzazioni terroristiche".

Il funzionario non ha specificato quali gruppi fossero sostenuti dagli studenti a cui sono stati revocati i visti.