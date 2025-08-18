Il Presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato sabato che i colloqui tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente russo Vladimir Putin in Alaska hanno dato "nuovo slancio" agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.
"Gli incontri tenuti in Alaska tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin hanno fornito un nuovo slancio alla ricerca di una soluzione per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina," ha scritto Erdogan in una dichiarazione sui suoi social media.
"Accogliamo con favore il Vertice in Alaska e speriamo che questo nuovo processo, con la partecipazione del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, possa gettare le basi per una pace duratura. La Türkiye è pronta a dare ogni contributo per l'instaurazione della pace”, ha detto il presidente Erdogan.