POLITICA
1 min di lettura
Il vertice Trump-Putin offre un 'nuovo slancio' per porre fine alla guerra Russia-Ucraina
Il presidente Erdogan esprime la speranza che un nuovo processo che coinvolga il presidente ucraino possa gettare le basi per una pace duratura, aggiungendo che la Türkiye è pronta a contribuire in ogni modo.
Il vertice Trump-Putin offre un 'nuovo slancio' per porre fine alla guerra Russia-Ucraina
La Turchia è pronta a dare ogni contributo per la costruzione della pace. / AA
18 agosto 2025

Il Presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato sabato che i colloqui tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente russo Vladimir Putin in Alaska hanno dato "nuovo slancio" agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.

"Gli incontri tenuti in Alaska tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin hanno fornito un nuovo slancio alla ricerca di una soluzione per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina," ha scritto Erdogan in una dichiarazione sui suoi social media.

Suggerito

"Accogliamo con favore il Vertice in Alaska e speriamo che questo nuovo processo, con la partecipazione del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, possa gettare le basi per una pace duratura. La Türkiye è pronta a dare ogni contributo per l'instaurazione della pace”, ha detto il presidente Erdogan.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us