Il primo ministro indiano Narendra Modi incontrerà martedì il massimo diplomatico cinese in un segno di allentamento delle tensioni tra i due vicini dotati di armi nucleari, dopo anni di stallo tra le potenze asiatiche.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, arrivato in India lunedì, ha in programma colloqui con Modi e altri leader, tra cui il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Ajit Doval, per discutere della disputa sui confini nelle montagne dell'Himalaya. Si prevede che l'agenda includa la riduzione del numero di truppe al confine e la ripresa di alcuni scambi commerciali.

Le relazioni tra Cina e India stanno seguendo una 'tendenza positiva' verso la cooperazione, ha dichiarato il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi al suo omologo indiano a Nuova Delhi, secondo un resoconto dell'incontro pubblicato martedì.

Le due nazioni più popolose del mondo sono rivali accaniti che competono per l'influenza in tutta l'Asia meridionale e hanno combattuto uno scontro mortale al confine nel 2020. L'India fa anche parte dell'alleanza di sicurezza Quad con Stati Uniti, Australia e Giappone, vista come un contrappeso alla Cina.

Tuttavia, in un contesto di turbolenze commerciali e geopolitiche globali innescate dalla guerra dei dazi del Presidente statunitense Donald Trump, i due paesi si sono mossi per ricucire i rapporti.

Durante i colloqui di lunedì con il Ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar, Wang ha affermato che i due paesi dovrebbero 'considerarsi partner e opportunità, piuttosto che avversari o minacce'.

Ha sottolineato la ripresa del 'dialogo a tutti i livelli' e il 'mantenimento della pace e della tranquillità nelle aree di confine' come prova che i rapporti bilaterali stanno seguendo una 'tendenza positiva di ritorno al percorso principale della cooperazione'.

‘Compromesso al più alto livello politico’

La disputa di confine tra India e Cina, che dura da decenni, si è aggravata nel 2020 dopo uno scontro mortale tra le loro truppe nella regione del Ladakh. Il gelo nelle relazioni ha influenzato il commercio, la diplomazia e i viaggi aerei, mentre entrambe le parti hanno schierato decine di migliaia di forze di sicurezza nelle aree di confine.

Da allora sono stati fatti alcuni progressi. L'anno scorso, India e Cina hanno concordato un patto sulle pattuglie di confine e hanno ritirato forze aggiuntive in alcune aree di confine. Entrambi i paesi continuano a fortificare il confine costruendo strade e reti ferroviarie.

Negli ultimi mesi, i paesi hanno aumentato le visite ufficiali e discusso l'allentamento di alcune restrizioni commerciali, il movimento dei cittadini e i visti per gli uomini d'affari. A giugno, Pechino ha permesso ai pellegrini indiani di visitare siti sacri in Tibet. Entrambe le parti stanno lavorando per ripristinare i voli diretti.

La scorsa settimana, il portavoce del Ministero degli Esteri indiano, Randhir Jaiswal, ha dichiarato che India e Cina stanno discutendo per riavviare il commercio attraverso tre punti lungo il loro confine di 3.488 chilometri.

Manoj Joshi, membro della Observer Research Foundation, un think tank con sede a Nuova Delhi, ha affermato che le relazioni sono ancora a un livello di normalizzazione incerto. 'Risolvere la questione del confine tra i due paesi richiede un compromesso politico al più alto livello politico', ha detto Joshi, che ha anche fatto parte del consiglio consultivo del Consiglio di Sicurezza Nazionale dell'India.

Ha sottolineato che i paesi 'stanno ancora parlando a vuoto l'uno con l'altro quando si tratta della disputa di confine e delle questioni ad essa collegate'.

Lunedì, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha dichiarato che Pechino è disposta a sfruttare la visita di Wang in India come un'opportunità per lavorare con la controparte indiana per 'gestire adeguatamente le differenze e promuovere lo sviluppo sostenuto, sano e stabile delle relazioni Cina-India'.