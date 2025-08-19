Il primo ministro indiano Narendra Modi incontrerà martedì il massimo diplomatico cinese in un segno di allentamento delle tensioni tra i due vicini dotati di armi nucleari, dopo anni di stallo tra le potenze asiatiche.
Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, arrivato in India lunedì, ha in programma colloqui con Modi e altri leader, tra cui il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Ajit Doval, per discutere della disputa sui confini nelle montagne dell'Himalaya. Si prevede che l'agenda includa la riduzione del numero di truppe al confine e la ripresa di alcuni scambi commerciali.
Il massimo diplomatico cinese elogia la 'tendenza positiva' nelle relazioni con l'India
Le relazioni tra Cina e India stanno seguendo una 'tendenza positiva' verso la cooperazione, ha dichiarato il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi al suo omologo indiano a Nuova Delhi, secondo un resoconto dell'incontro pubblicato martedì.
Le due nazioni più popolose del mondo sono rivali accaniti che competono per l'influenza in tutta l'Asia meridionale e hanno combattuto uno scontro mortale al confine nel 2020. L'India fa anche parte dell'alleanza di sicurezza Quad con Stati Uniti, Australia e Giappone, vista come un contrappeso alla Cina.
Tuttavia, in un contesto di turbolenze commerciali e geopolitiche globali innescate dalla guerra dei dazi del Presidente statunitense Donald Trump, i due paesi si sono mossi per ricucire i rapporti.
Durante i colloqui di lunedì con il Ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar, Wang ha affermato che i due paesi dovrebbero 'considerarsi partner e opportunità, piuttosto che avversari o minacce'.
Ha sottolineato la ripresa del 'dialogo a tutti i livelli' e il 'mantenimento della pace e della tranquillità nelle aree di confine' come prova che i rapporti bilaterali stanno seguendo una 'tendenza positiva di ritorno al percorso principale della cooperazione'.
Wang dovrebbe anche incontrare il Primo Ministro Narendra Modi durante la sua visita di tre giorni.
‘Compromesso al più alto livello politico’
La disputa di confine tra India e Cina, che dura da decenni, si è aggravata nel 2020 dopo uno scontro mortale tra le loro truppe nella regione del Ladakh. Il gelo nelle relazioni ha influenzato il commercio, la diplomazia e i viaggi aerei, mentre entrambe le parti hanno schierato decine di migliaia di forze di sicurezza nelle aree di confine.
Da allora sono stati fatti alcuni progressi. L'anno scorso, India e Cina hanno concordato un patto sulle pattuglie di confine e hanno ritirato forze aggiuntive in alcune aree di confine. Entrambi i paesi continuano a fortificare il confine costruendo strade e reti ferroviarie.
Negli ultimi mesi, i paesi hanno aumentato le visite ufficiali e discusso l'allentamento di alcune restrizioni commerciali, il movimento dei cittadini e i visti per gli uomini d'affari. A giugno, Pechino ha permesso ai pellegrini indiani di visitare siti sacri in Tibet. Entrambe le parti stanno lavorando per ripristinare i voli diretti.
La scorsa settimana, il portavoce del Ministero degli Esteri indiano, Randhir Jaiswal, ha dichiarato che India e Cina stanno discutendo per riavviare il commercio attraverso tre punti lungo il loro confine di 3.488 chilometri.
Manoj Joshi, membro della Observer Research Foundation, un think tank con sede a Nuova Delhi, ha affermato che le relazioni sono ancora a un livello di normalizzazione incerto. 'Risolvere la questione del confine tra i due paesi richiede un compromesso politico al più alto livello politico', ha detto Joshi, che ha anche fatto parte del consiglio consultivo del Consiglio di Sicurezza Nazionale dell'India.
Ha sottolineato che i paesi 'stanno ancora parlando a vuoto l'uno con l'altro quando si tratta della disputa di confine e delle questioni ad essa collegate'.
Lunedì, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha dichiarato che Pechino è disposta a sfruttare la visita di Wang in India come un'opportunità per lavorare con la controparte indiana per 'gestire adeguatamente le differenze e promuovere lo sviluppo sostenuto, sano e stabile delle relazioni Cina-India'.
Mao ha detto che l'incontro di Wang con il consigliere per la sicurezza nazionale di Modi 'continuerà una comunicazione approfondita per salvaguardare congiuntamente la pace e la tranquillità nelle aree di confine'.
Modi prevede di visitare presto la Cina
Il disgelo tra Pechino e Nuova Delhi è iniziato lo scorso ottobre, quando Modi e il Presidente cinese Xi Jinping si sono incontrati in un vertice delle economie emergenti in Russia. È stata la prima volta che i leader hanno parlato di persona dal 2019.
Modi incontrerà Xi quando si recherà in Cina alla fine di questo mese — la sua prima visita in sette anni — per partecipare al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, un gruppo regionale formato da Cina, Russia e altri per contrastare l'influenza degli Stati Uniti in Asia.
All'inizio di quest'anno, Xi ha chiesto che le relazioni tra India e Cina assumano la forma di un 'tango tra drago ed elefante' — una danza tra gli animali emblematici dei due paesi.
Il mese scorso, il Ministro degli Esteri indiano ha visitato Pechino nel suo primo viaggio in Cina dal 2020.
Stati Uniti e Pakistan giocano un ruolo nel disgel
Il rinnovato impegno arriva mentre i rapporti di Nuova Delhi con Trump si stanno deteriorando.
Washington ha imposto un dazio del 50% sui beni indiani, che include una penalità del 25% per l'acquisto di petrolio greggio russo. I dazi entreranno in vigore il 27 agosto.
L'India non ha mostrato segni di arretramento, firmando invece più accordi con la Russia per approfondire la cooperazione economica.
Il rinnovato impegno di Trump con il principale rivale dell'India, il Pakistan, ha anche incoraggiato le aperture di Nuova Delhi verso la Cina, ha detto il Generale in pensione DS Hooda, che ha guidato il Comando Settentrionale dell'esercito indiano dal 2014 al 2016.
A giugno, Trump ha ospitato il capo dell'esercito pakistano per un pranzo alla Casa Bianca e successivamente ha annunciato un accordo energetico con Islamabad per sviluppare congiuntamente le riserve petrolifere del paese.
Entrambi sono seguiti alle affermazioni di Trump di aver mediato un cessate il fuoco tra India e Pakistan dopo che le due parti si erano scambiate attacchi militari a maggio.
Quello scontro ha visto il Pakistan utilizzare jet militari e missili di fabbricazione cinese contro l'India.
‘La Cina è fortemente investita in Pakistan e, praticamente parlando, non si può avere alcuna aspettativa che Pechino trattenga il suo sostegno a Islamabad', ha detto Hooda.
'Ma non si possono avere due vicini ostili ai propri confini e contemporaneamente affrontarli entrambi.'