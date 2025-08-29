Microsoft ha licenziato altri due dipendenti che hanno partecipato a proteste nei locali dell'azienda contro i legami della società con Israele, mentre continua il genocidio a Gaza.

Anna Hattle e Riki Fameli hanno ricevuto messaggi vocali in cui venivano informati del loro licenziamento, ha dichiarato mercoledì il gruppo di protesta No Azure for Apartheid in un comunicato.

Giovedì, il gruppo ha aggiunto che altri due lavoratori, Nisreen Jaradat e Julius Shan, sono stati licenziati. Facevano parte dei manifestanti che avevano recentemente allestito accampamenti presso la sede centrale di Microsoft.

Microsoft ha dichiarato che i licenziamenti sono stati conseguenza di gravi violazioni delle politiche aziendali. In una dichiarazione di giovedì, l'azienda ha affermato che le recenti manifestazioni sul posto avevano "creato significativi problemi di sicurezza".

No Azure for Apartheid, il cui nome fa riferimento al software Azure di Microsoft, ha richiesto che l'azienda interrompa i suoi legami con Israele e paghi riparazioni ai palestinesi.

"Siamo qui perché Microsoft continua a fornire a Israele gli strumenti necessari per commettere genocidio, mentre manipola e depista i propri lavoratori su questa realtà," ha dichiarato Hattle in un comunicato.

Hattle e Fameli erano tra i sette manifestanti arrestati martedì dopo aver occupato l'ufficio del presidente dell'azienda, Brad Smith. Gli altri cinque erano ex dipendenti Microsoft e persone esterne all'azienda.

