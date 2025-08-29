Microsoft ha licenziato altri due dipendenti che hanno partecipato a proteste nei locali dell'azienda contro i legami della società con Israele, mentre continua il genocidio a Gaza.
Anna Hattle e Riki Fameli hanno ricevuto messaggi vocali in cui venivano informati del loro licenziamento, ha dichiarato mercoledì il gruppo di protesta No Azure for Apartheid in un comunicato.
Giovedì, il gruppo ha aggiunto che altri due lavoratori, Nisreen Jaradat e Julius Shan, sono stati licenziati. Facevano parte dei manifestanti che avevano recentemente allestito accampamenti presso la sede centrale di Microsoft.
Microsoft ha dichiarato che i licenziamenti sono stati conseguenza di gravi violazioni delle politiche aziendali. In una dichiarazione di giovedì, l'azienda ha affermato che le recenti manifestazioni sul posto avevano "creato significativi problemi di sicurezza".
No Azure for Apartheid, il cui nome fa riferimento al software Azure di Microsoft, ha richiesto che l'azienda interrompa i suoi legami con Israele e paghi riparazioni ai palestinesi.
"Siamo qui perché Microsoft continua a fornire a Israele gli strumenti necessari per commettere genocidio, mentre manipola e depista i propri lavoratori su questa realtà," ha dichiarato Hattle in un comunicato.
Hattle e Fameli erano tra i sette manifestanti arrestati martedì dopo aver occupato l'ufficio del presidente dell'azienda, Brad Smith. Gli altri cinque erano ex dipendenti Microsoft e persone esterne all'azienda.
Guerra moderna
Un'indagine congiunta dei media pubblicata questo mese ha rivelato che un'agenzia di sorveglianza militare israeliana stava utilizzando il software Azure di Microsoft per archiviare innumerevoli registrazioni di chiamate telefoniche effettuate da palestinesi che vivono in Cisgiordania occupata da Israele e nella Gaza assediata.
L'indagine, condotta dal Guardian, dalla pubblicazione israelo-palestinese +972 Magazine e dal portale in lingua ebraica Local Call, ha affermato che Israele si affida al cloud di Microsoft per una sorveglianza estesa sui palestinesi.
In risposta, Microsoft ha dichiarato di essersi rivolta allo studio legale Covington & Burling LLP per condurre una revisione.
Anche altri dipendenti Microsoft hanno protestato contro i legami dell'azienda con Israele.
Ad aprile, le dichiarazioni del CEO di Microsoft AI, Mustafa Suleyman, sono state interrotte da un dipendente pro-palestinese durante la celebrazione del 50° anniversario dell'azienda, a causa dei legami della società con Israele. Quel dipendente e un altro manifestante sono stati successivamente licenziati.
Aziende e istituzioni educative hanno affrontato proteste per i loro legami con Israele, mentre la crisi umanitaria a Gaza, causata dalle azioni di Israele, ha suscitato indignazione globale, con immagini di palestinesi affamati, inclusi bambini.
Israele ha ucciso quasi 63.000 palestinesi, per lo più donne e bambini, nella sua offensiva a Gaza assediata dall'ottobre 2023.
La sua offensiva ha ridotto gran parte dell'enclave in rovine, spostando praticamente tutta la popolazione.