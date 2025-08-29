Trump contro la Fed

L'ex presidente ha ripetutamente criticato il presidente della Fed, Jerome Powell, e altri responsabili delle politiche monetarie per non aver ridotto i tassi di interesse più rapidamente. Attualmente, il tasso di interesse a breve termine della banca centrale è al 4,3%, dopo essere stato ridotto di un punto percentuale alla fine dello scorso anno. Powell ha segnalato la scorsa settimana che un ulteriore taglio potrebbe essere possibile nella prossima riunione della Fed, prevista per il 16-17 settembre.

I critici sostengono che la Casa Bianca stia usando le accuse contro Cook come pretesto per liberare un posto nel consiglio a favore di un lealista di Trump, che potrebbe sostenere la sua spinta per tagli più rapidi dei tassi di interesse. Trump ha dichiarato che nominerà alla Fed solo persone favorevoli a costi di prestito più bassi.

Il caso potrebbe avere implicazioni di vasta portata.

Gli studiosi di diritto osservano che rimuovere un governatore in carica senza un giusto processo potrebbe minare l'autonomia della Fed, considerata da tempo un pilastro della stabilità economica degli Stati Uniti.

La causa di Cook sostiene che l'azione di Trump violi sia la legge federale che le protezioni costituzionali per le agenzie indipendenti. Una decisione del tribunale potrebbe stabilire un precedente su quanto controllo i presidenti possano esercitare sulla Federal Reserve.