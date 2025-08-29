La governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook, ha intentato una causa contro l'amministrazione Trump per bloccare il tentativo dell'ex presidente di rimuoverla dal suo incarico, dando il via a una battaglia legale senza precedenti che potrebbe mettere alla prova l'indipendenza politica della banca centrale degli Stati Uniti.
Nessun presidente ha mai cercato di licenziare un governatore della Fed nei 112 anni di storia dell'istituzione, fino a quando Donald Trump ha pubblicato una lettera sul suo account Truth Social lunedì sera dichiarando che Cook era stata rimossa dal suo incarico.
Trump ha motivato la decisione con accuse secondo cui Cook avrebbe commesso frode ipotecaria nel 2021, prima di entrare nel consiglio della Fed.
Tuttavia, Cook non è stata accusata formalmente di alcun reato. Gli esperti legali sottolineano che un licenziamento di questo tipo richiederebbe normalmente un giusto processo, offrendo all'accusata la possibilità di rispondere alle accuse.
La Corte Suprema ha in passato indicato che i presidenti non possono rimuovere funzionari della Fed per disaccordi politici, ma possono farlo "per giusta causa", solitamente in caso di cattiva condotta o negligenza nei doveri.
Ora sarà probabilmente un tribunale a decidere se l'azione di Trump soddisfi questa soglia.
Trump contro la Fed
L'ex presidente ha ripetutamente criticato il presidente della Fed, Jerome Powell, e altri responsabili delle politiche monetarie per non aver ridotto i tassi di interesse più rapidamente. Attualmente, il tasso di interesse a breve termine della banca centrale è al 4,3%, dopo essere stato ridotto di un punto percentuale alla fine dello scorso anno. Powell ha segnalato la scorsa settimana che un ulteriore taglio potrebbe essere possibile nella prossima riunione della Fed, prevista per il 16-17 settembre.
I critici sostengono che la Casa Bianca stia usando le accuse contro Cook come pretesto per liberare un posto nel consiglio a favore di un lealista di Trump, che potrebbe sostenere la sua spinta per tagli più rapidi dei tassi di interesse. Trump ha dichiarato che nominerà alla Fed solo persone favorevoli a costi di prestito più bassi.
Il caso potrebbe avere implicazioni di vasta portata.
Gli studiosi di diritto osservano che rimuovere un governatore in carica senza un giusto processo potrebbe minare l'autonomia della Fed, considerata da tempo un pilastro della stabilità economica degli Stati Uniti.
La causa di Cook sostiene che l'azione di Trump violi sia la legge federale che le protezioni costituzionali per le agenzie indipendenti. Una decisione del tribunale potrebbe stabilire un precedente su quanto controllo i presidenti possano esercitare sulla Federal Reserve.