L'amministrazione Trump ha proposto una nuova regola che limiterebbe la durata del soggiorno negli Stati Uniti per studenti internazionali, visitatori di scambi culturali e giornalisti stranieri.
La proposta, pubblicata giovedì nel Federal Register, metterebbe fine alla pratica consolidata di concedere i visti F per studenti, J per visitatori di scambi e I per membri dei media stranieri per la "durata dello status".
Questo sistema permetteva ai titolari di rimanere per la durata del loro programma o incarico, purché rispettassero le condizioni del visto. Invece, il Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) vuole introdurre periodi fissi.
Secondo la bozza della regola, i visti per studenti e visitatori di scambi culturali sarebbero limitati a un massimo di quattro anni.
I giornalisti stranieri avrebbero un limite di 240 giorni, o solo 90 giorni nel caso di cittadini cinesi.
Attualmente, i visti rimangono validi finché i titolari rispettano i termini, senza necessità di richiedere rinnovi.
‘Abuso di visti’
Il cambiamento proposto costringerà i titolari di visto a richiedere estensioni se necessitano di più tempo per completare i loro studi o incarichi.
"A differenza della maggior parte delle classificazioni non immigranti, che sono ammesse per un periodo di tempo fisso, gli stranieri nelle classificazioni F, J e nella maggior parte delle I … sono attualmente ammessi … per il periodo in cui rispettano i termini e le condizioni della loro classificazione non immigrante," ha dichiarato il DHS nell'avviso.
"Il DHS propone di modificare i suoi regolamenti cambiando il periodo di ammissione … dalla durata dello status a un'ammissione per un periodo di tempo fisso."
I funzionari hanno affermato che il nuovo sistema è progettato per combattere l'"abuso di visti" e migliorare la capacità del governo di "verificare e monitorare adeguatamente" coloro che entrano negli Stati Uniti sotto queste categorie.
La regola ha suscitato preoccupazioni da parte di università e organizzazioni mediatiche che dipendono da studenti internazionali e giornalisti stranieri.
I critici affermano che il cambiamento potrebbe creare incertezza e oneri amministrativi per istituzioni e individui che già affrontano controlli approfonditi prima dell'ingresso.
Il pubblico ha 30 giorni di tempo per inviare commenti sulla proposta tramite il portale Federal eRulemaking Portal.
DHS esaminerà i commenti prima di finalizzare il regolamento.