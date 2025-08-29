"A differenza della maggior parte delle classificazioni non immigranti, che sono ammesse per un periodo di tempo fisso, gli stranieri nelle classificazioni F, J e nella maggior parte delle I … sono attualmente ammessi … per il periodo in cui rispettano i termini e le condizioni della loro classificazione non immigrante," ha dichiarato il DHS nell'avviso.

"Il DHS propone di modificare i suoi regolamenti cambiando il periodo di ammissione … dalla durata dello status a un'ammissione per un periodo di tempo fisso."

I funzionari hanno affermato che il nuovo sistema è progettato per combattere l'"abuso di visti" e migliorare la capacità del governo di "verificare e monitorare adeguatamente" coloro che entrano negli Stati Uniti sotto queste categorie.

La regola ha suscitato preoccupazioni da parte di università e organizzazioni mediatiche che dipendono da studenti internazionali e giornalisti stranieri.

I critici affermano che il cambiamento potrebbe creare incertezza e oneri amministrativi per istituzioni e individui che già affrontano controlli approfonditi prima dell'ingresso.

Il pubblico ha 30 giorni di tempo per inviare commenti sulla proposta tramite il portale Federal eRulemaking Portal.

DHS esaminerà i commenti prima di finalizzare il regolamento.