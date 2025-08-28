POLITICA
La Germania ha respinto più di 10.000 migranti irregolari
Il ministro dell'Interno tedesco Alexander Dobrindt afferma che le misure più severe alle frontiere adottate dal governo si sono rivelate "altamente efficaci" e saranno prorogate oltre settembre.
28 agosto 2025

“La Germania ha rifiutato l'ingresso a più di 10.000 immigrati irregolari ai suoi confini da quando il nuovo governo di coalizione guidato dai conservatori è salito al potere a maggio”, ha dichiarato il ministro dell'Interno del paese.

Alexander Dobrindt, stretto alleato del Cancelliere Friedrich Merz, ha detto alla rivista settimanale Stern che le misure più rigide ai confini si sono dimostrate efficaci e che il governo intende estenderle oltre settembre.

“Abbiamo respinto oltre 10.000 migranti illegali ai nostri confini dall'8 maggio, inclusi circa 550 richiedenti asilo. È ormai noto che non fa più differenza al confine, motivo per cui anche le richieste di asilo stanno diminuendo,” ha dichiarato.

Dobrindt ha sostenuto che le misure più severe del governo si sono dimostrate “altamente efficaci” e hanno cambiato la percezione globale, rendendo chiaro a tutti che la politica migratoria della Germania è cambiata.

“Per continuare questo successo, estenderemo questi controlli oltre settembre. Tutte le misure sono conformi alle leggi nazionali ed europee,” ha aggiunto.

La Germania, la più grande economia dell'UE, ospita attualmente circa 3,5 milioni di rifugiati, principalmente ucraini, siriani e afghani che sono fuggiti da guerre e conflitti nei loro paesi d'origine.

Durante la campagna elettorale di febbraio, i Democratici Cristiani conservatori del Cancelliere Merz avevano promesso misure rigorose per ridurre la migrazione irregolare. Dopo aver formato un governo di coalizione a maggio, hanno implementato controlli di frontiera più completi con i paesi vicini, nonostante questi siano membri dell'UE.

I controlli alle frontiere della Germania hanno creato tensioni, in particolare con il vicino orientale, la Polonia. Varsavia, il mese scorso, ha imposto controlli temporanei reciproci alla propria frontiera, con politici polacchi di alto livello che hanno accusato la Germania di canalizzare migranti verso il territorio polacco.

Secondo le regole dell'UE, gli stati membri possono implementare controlli temporanei alle frontiere nell'area Schengen senza passaporto solo in circostanze eccezionali, come quando affrontano gravi minacce all'ordine pubblico. La Commissione Europea ha ripetutamente affermato che tali misure dovrebbero essere utilizzate solo come “ultima risorsa” e devono rimanere “temporanee.”

I conservatori di Merz sostengono che la legge sull'asilo dell'UE richiede ai migranti di presentare le loro richieste nel primo stato membro in cui entrano, come la Grecia o l'Italia, piuttosto che proseguire il viaggio verso la Germania.

