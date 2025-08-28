“La Germania ha rifiutato l'ingresso a più di 10.000 immigrati irregolari ai suoi confini da quando il nuovo governo di coalizione guidato dai conservatori è salito al potere a maggio”, ha dichiarato il ministro dell'Interno del paese.

Alexander Dobrindt, stretto alleato del Cancelliere Friedrich Merz, ha detto alla rivista settimanale Stern che le misure più rigide ai confini si sono dimostrate efficaci e che il governo intende estenderle oltre settembre.

“Abbiamo respinto oltre 10.000 migranti illegali ai nostri confini dall'8 maggio, inclusi circa 550 richiedenti asilo. È ormai noto che non fa più differenza al confine, motivo per cui anche le richieste di asilo stanno diminuendo,” ha dichiarato.

Dobrindt ha sostenuto che le misure più severe del governo si sono dimostrate “altamente efficaci” e hanno cambiato la percezione globale, rendendo chiaro a tutti che la politica migratoria della Germania è cambiata.

“Per continuare questo successo, estenderemo questi controlli oltre settembre. Tutte le misure sono conformi alle leggi nazionali ed europee,” ha aggiunto.

La Germania, la più grande economia dell'UE, ospita attualmente circa 3,5 milioni di rifugiati, principalmente ucraini, siriani e afghani che sono fuggiti da guerre e conflitti nei loro paesi d'origine.