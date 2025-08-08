Il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan si recherà in Egitto il 9 agosto per una visita diplomatica di alto profilo che includerà un incontro con il Presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, secondo fonti diplomatiche turche.
Il viaggio avviene mentre le due nazioni celebrano 100 anni di relazioni diplomatiche ed è la seconda visita di Fidan al Cairo quest'anno, dopo la sua partecipazione alla riunione del 23 marzo dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC) e del Gruppo di Contatto della Lega Araba su Gaza.
Il Ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty aveva precedentemente effettuato una visita bilaterale in Türkiye il 4 febbraio, e i due ministri si sono incontrati l'ultima volta a giugno durante la 51ª sessione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'OIC a Istanbul.
I colloqui al Cairo si concentreranno sui legami bilaterali, sugli sviluppi regionali e sul rafforzamento della cooperazione multidimensionale tra i due paesi.
Si prevede che Gaza sarà al centro delle discussioni, con entrambe le parti pronte a scambiare opinioni sui negoziati per il cessate il fuoco tra Hamas e Israele mediati da Egitto, Qatar e Stati Uniti, oltre a coordinare gli sforzi per garantire la consegna ininterrotta degli aiuti umanitari.
Fidan dovrebbe anche sottolineare che le azioni di Israele stanno minando la soluzione a due stati e che i recenti passi verso l'annessione di Gaza rappresentano i maggiori ostacoli alla pace e alla stabilità regionale.
I ministri esamineranno i risultati della Conferenza Internazionale sulla Palestina, tenutasi a New York dal 28 al 30 luglio con la partecipazione della Türkiye, e discuteranno la cooperazione per sostenere la ricostruzione di Gaza — un'iniziativa sostenuta dalla Turchia durante una riunione dell'OIC a Gedda all'inizio di quest'anno.
Priorità regionali e bilaterali
I colloqui affronteranno anche gli sviluppi in Libia, Sudan, Somalia e altre parti dell'Africa settentrionale e orientale e della regione del Sahel, esplorando modi in cui i due paesi possono contribuire congiuntamente alla stabilità regionale.
Le relazioni bilaterali tra Türkiye ed Egitto hanno guadagnato slancio negli ultimi anni grazie a contatti frequenti e visite reciproche.
Quest'anno segna il centenario dell'istituzione dei legami diplomatici, con il prossimo incontro del Consiglio di Cooperazione Strategica ad Alto Livello previsto per il 2026 sotto la co-presidenza dei Presidenti Recep Tayyip Erdogan e Abdel Fattah al Sisi. La riunione inaugurale si è tenuta ad Ankara nel settembre 2024.
L'Egitto rimane il principale partner commerciale della Türkiye in Africa, con un commercio bilaterale che ha raggiunto gli 8,8 miliardi di dollari nel 2024. Entrambe le parti mirano a portare questa cifra a 15 miliardi di dollari nei prossimi anni. Gli investimenti turchi in Egitto sono valutati intorno ai 3,5 miliardi di dollari.
La visita avviene in un momento di rinnovato impegno diplomatico tra Ankara e Il Cairo, con la crisi di Gaza che funge da pilastro centrale per la loro cooperazione.