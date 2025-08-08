Il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan si recherà in Egitto il 9 agosto per una visita diplomatica di alto profilo che includerà un incontro con il Presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, secondo fonti diplomatiche turche.

Il viaggio avviene mentre le due nazioni celebrano 100 anni di relazioni diplomatiche ed è la seconda visita di Fidan al Cairo quest'anno, dopo la sua partecipazione alla riunione del 23 marzo dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC) e del Gruppo di Contatto della Lega Araba su Gaza.

Il Ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty aveva precedentemente effettuato una visita bilaterale in Türkiye il 4 febbraio, e i due ministri si sono incontrati l'ultima volta a giugno durante la 51ª sessione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'OIC a Istanbul.

I colloqui al Cairo si concentreranno sui legami bilaterali, sugli sviluppi regionali e sul rafforzamento della cooperazione multidimensionale tra i due paesi.

Si prevede che Gaza sarà al centro delle discussioni, con entrambe le parti pronte a scambiare opinioni sui negoziati per il cessate il fuoco tra Hamas e Israele mediati da Egitto, Qatar e Stati Uniti, oltre a coordinare gli sforzi per garantire la consegna ininterrotta degli aiuti umanitari.

Fidan dovrebbe anche sottolineare che le azioni di Israele stanno minando la soluzione a due stati e che i recenti passi verso l'annessione di Gaza rappresentano i maggiori ostacoli alla pace e alla stabilità regionale.

I ministri esamineranno i risultati della Conferenza Internazionale sulla Palestina, tenutasi a New York dal 28 al 30 luglio con la partecipazione della Türkiye, e discuteranno la cooperazione per sostenere la ricostruzione di Gaza — un'iniziativa sostenuta dalla Turchia durante una riunione dell'OIC a Gedda all'inizio di quest'anno.