Il secondo risultato riguarda la creazione di un maggiore spazio politico per la normalizzazione tra Türkiye e Armenia.

Le relazioni tra Türkiye e Armenia sono state difficili negli ultimi anni. Sebbene la Türkiye sia stato uno dei primi paesi a riconoscere l’indipendenza dell’Armenia dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, i rapporti si sono rapidamente deteriorati a causa dell’occupazione azera da parte dell’Armenia nei primi anni ’90.

Nel 1993, la Türkiye sostenne una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva il ritiro delle forze armene dalla regione di Kelbajar, occupata durante i conflitti.

Più tardi, nello stesso anno, le relazioni diplomatiche tra i due paesi si interruppero e la Türkiye chiuse il confine con l’Armenia. Da allora, le interazioni diplomatiche turco-armene hanno seguito un andamento altalenante.

Prima di riconquistare completamente i suoi territori nel settembre 2023, l’Azerbaigian aveva già ripreso gran parte dei territori occupati negli anni ’90 durante la seconda guerra del Karabakh nel 2020.

Dopo che Kelbajar è tornata sotto il controllo azero nel novembre 2020, molti si sono chiesti se ciò avrebbe potuto rappresentare un’opportunità per rinnovare le relazioni diplomatiche tra Türkiye e Armenia.

Tuttavia, oltre alla questione di Kelbajar, Ankara ha costantemente sostenuto che veri negoziati con l’Armenia sarebbero possibili solo in seguito alla normalizzazione delle relazioni tra Armenia e Azerbaigian e alla firma di un accordo di pace.

Ora che il processo di ratifica di un accordo di pace è in corso, potrebbero emergere nuove opportunità per le relazioni Türkiye-Armenia.

Panoramica generale

È importante sottolineare che i benefici della normalizzazione delle relazioni tra Armenia e Azerbaigian non sono limitati ad Ankara e Baku. Anche Erevan ne trarrebbe vantaggio.

L’Armenia, un paese povero, è stata esclusa per circa 35 anni dalla maggior parte dei grandi progetti regionali di infrastrutture energetiche e di trasporto a causa del conflitto irrisolto del Karabakh.

È difficile stimare quanto investimento straniero l’Armenia abbia perso a causa di questo, ma si può dire che miliardi di dollari in potenziali progetti sono passati oltre il paese.

Con la prospettiva di pace all’orizzonte, l’Armenia potrà avere relazioni normali con i suoi vicini e partecipare a nuove iniziative infrastrutturali nel settore energetico e commerciale.

Col tempo, ciò potrebbe portare benefici significativi all’economia armena.

Per la Türkiye, l’accordo di pace tra Armenia e Azerbaigian rappresenta non solo nuovi progetti infrastrutturali, ma anche un’opportunità per promuovere una cooperazione più stretta con il Caucaso meridionale, la stabilità, la crescita economica e la connettività regionale.

Completando i corridoi di transito esistenti, aprendo la porta alla normalizzazione con l’Armenia e rafforzando come mai prima i legami con il mondo turcofono, la Türkiye può contribuire all’inizio di una nuova era nel Caucaso meridionale, in cui la cooperazione sostituisce il conflitto e la prosperità condivisa diventa la base di una pace duratura.