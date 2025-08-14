Si è vissuto un momento storico alla Casa Bianca quando il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invitato i leader di Armenia e Azerbaigian a un grande vertice di pace a Washington. Questo vertice sembra finalmente aver posto fine a uno dei conflitti più lunghi in corso dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica.
Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan e il presidente azero Ilham Aliyev, dopo aver firmato nuovi accordi strategici con gli Stati Uniti, hanno approvato una dichiarazione congiunta ritenuta capace di risolvere pacificamente le dispute tra i due paesi che durano da decenni.
Due elementi fondamentali di questo percorso verso la pace sono: il riconoscimento reciproco, da parte delle due parti, dei confini internazionali senza rivendicazioni territoriali, e la creazione di una via di transito attraverso una stretta fascia a sud dell’Armenia che colleghi il territorio exclave azero del Nakhchivan con il resto dell’Azerbaigian.
Questo corridoio, chiamato Trump International Route for Peace and Prosperity (TRIPP), sarà gestito per 99 anni da un consorzio economico sostenuto dagli Stati Uniti.
L’idea di un corridoio di trasporto in questa regione non è nuova. Una tale rotta è esistita in varie forme per decenni, ma l’Armenia ne ha ostacolato l’utilizzo negli anni ’90.
Dopo la seconda guerra del Karabakh, questa idea è tornata alla ribalta con il nome di Corridoio di Zangezur, ma non sono stati compiuti grandi progressi.
Tuttavia, a prescindere dal nome, poiché serve gli interessi di tutte le parti coinvolte, nessuno sembra opporsi alla sua creazione.
I benefici per la Türkiye
Il processo di normalizzazione tra Armenia e Azerbaigian ha due principali implicazioni geopolitiche per la Türkiye. La prima è la possibilità di rendere più resilienti le rotte di trasporto che collegano la Türkiye al cuore dell’Eurasia.
Attualmente, la principale rotta turca passa attraverso la Georgia, l’Azerbaigian e poi attraversa il Mar Caspio verso l’Asia centrale.
Questa è una rotta già collaudata che ha consolidato il ruolo della Türkiye come hub regionale di trasporto. La ferrovia Baku-Tbilisi-Kars, l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan e il Corridoio del Gas Meridionale svolgono un ruolo centrale nel collegamento della Türkiye ai mercati globali.
Il progetto TRIPP non è stato concepito per competere con queste rotte esistenti, ma per integrarle.
Aggiungere una seconda rotta commerciale attraverso il Nakhchivan, l’Armenia e poi l’Azerbaigian fornirà un’alternativa in caso di instabilità regionale o eventi geopolitici che colpiscano il corridoio georgiano, garantendo così la sicurezza degli scambi orientali della Türkiye.
Inoltre, questo corridoio permetterà un collegamento diretto per il transito e la comunicazione tra la Türkiye e gli altri paesi turcofoni dell’Eurasia.
Questa iniziativa rappresenta un grande successo geopolitico, poiché offre l’opportunità di una maggiore integrazione all’interno dell’Organizzazione degli Stati Turchi (TDT).
Fondata nel 2009 come Consiglio Turco, la TDT mira ad approfondire i legami culturali, storici e linguistici tra gli stati turcofoni dell’Eurasia, oltre a rafforzare le relazioni economiche e commerciali.
Il secondo risultato riguarda la creazione di un maggiore spazio politico per la normalizzazione tra Türkiye e Armenia.
Le relazioni tra Türkiye e Armenia sono state difficili negli ultimi anni. Sebbene la Türkiye sia stato uno dei primi paesi a riconoscere l’indipendenza dell’Armenia dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, i rapporti si sono rapidamente deteriorati a causa dell’occupazione azera da parte dell’Armenia nei primi anni ’90.
Nel 1993, la Türkiye sostenne una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva il ritiro delle forze armene dalla regione di Kelbajar, occupata durante i conflitti.
Più tardi, nello stesso anno, le relazioni diplomatiche tra i due paesi si interruppero e la Türkiye chiuse il confine con l’Armenia. Da allora, le interazioni diplomatiche turco-armene hanno seguito un andamento altalenante.
Prima di riconquistare completamente i suoi territori nel settembre 2023, l’Azerbaigian aveva già ripreso gran parte dei territori occupati negli anni ’90 durante la seconda guerra del Karabakh nel 2020.
Dopo che Kelbajar è tornata sotto il controllo azero nel novembre 2020, molti si sono chiesti se ciò avrebbe potuto rappresentare un’opportunità per rinnovare le relazioni diplomatiche tra Türkiye e Armenia.
Tuttavia, oltre alla questione di Kelbajar, Ankara ha costantemente sostenuto che veri negoziati con l’Armenia sarebbero possibili solo in seguito alla normalizzazione delle relazioni tra Armenia e Azerbaigian e alla firma di un accordo di pace.
Ora che il processo di ratifica di un accordo di pace è in corso, potrebbero emergere nuove opportunità per le relazioni Türkiye-Armenia.
Panoramica generale
È importante sottolineare che i benefici della normalizzazione delle relazioni tra Armenia e Azerbaigian non sono limitati ad Ankara e Baku. Anche Erevan ne trarrebbe vantaggio.
L’Armenia, un paese povero, è stata esclusa per circa 35 anni dalla maggior parte dei grandi progetti regionali di infrastrutture energetiche e di trasporto a causa del conflitto irrisolto del Karabakh.
È difficile stimare quanto investimento straniero l’Armenia abbia perso a causa di questo, ma si può dire che miliardi di dollari in potenziali progetti sono passati oltre il paese.
Con la prospettiva di pace all’orizzonte, l’Armenia potrà avere relazioni normali con i suoi vicini e partecipare a nuove iniziative infrastrutturali nel settore energetico e commerciale.
Col tempo, ciò potrebbe portare benefici significativi all’economia armena.
Per la Türkiye, l’accordo di pace tra Armenia e Azerbaigian rappresenta non solo nuovi progetti infrastrutturali, ma anche un’opportunità per promuovere una cooperazione più stretta con il Caucaso meridionale, la stabilità, la crescita economica e la connettività regionale.
Completando i corridoi di transito esistenti, aprendo la porta alla normalizzazione con l’Armenia e rafforzando come mai prima i legami con il mondo turcofono, la Türkiye può contribuire all’inizio di una nuova era nel Caucaso meridionale, in cui la cooperazione sostituisce il conflitto e la prosperità condivisa diventa la base di una pace duratura.