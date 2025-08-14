TÜRKİYE
3 min di lettura
Türkiye accusa Israele per gli scontri a Suwayda e invoca un futuro inclusivo per la Siria
Al Shaibani, insieme a Fidan, ha sottolineato l'importanza del coordinamento in materia di sicurezza e questioni militari per proteggere i confini e combattere il terrorismo.
Türkiye accusa Israele per gli scontri a Suwayda e invoca un futuro inclusivo per la Siria
Fidan chiede anche alle YPG di porre immediatamente fine alla minaccia alla Turchia e alla regione. / AA
14 agosto 2025

Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha criticato il ruolo di Israele nei recenti scontri avvenuti nella regione siriana di Suwayda, esprimendo le preoccupazioni di Ankara per le ingerenze esterne negli affari interni della Siria.

Parlando mercoledì ad Ankara in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri siriano Esad Hasan Shaybani, Fidan ha dichiarato: «Uno dei principali attori di questo cupo scenario è Israele».

Il capo della diplomazia turca ha inoltre ribadito la visione di Ankara per la Siria post-conflitto: «La nuova Siria deve essere un Paese in cui tutti i popoli, le fedi e le culture siano preservate e possano convivere in unità. Come Türkiye, incoraggiamo in questa direzione».

Fidan ha avvertito che si stanno verificando sviluppi che Ankara non è più disposta a tollerare, puntando il dito contro l'atteggiamento del PKK/YPG: «Vediamo che non ha lasciato la Siria... Non pensino che non ce ne siamo accorti».

Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha esortato le milizie YPG a porre immediatamente fine alle minacce nei confronti della Türkiye e della regione, chiedendo che i membri dell'organizzazione e i combattenti stranieri lascino senza indugio il territorio siriano.

Il ministro degli Esteri siriano Esad Hasan Shaybani, da parte sua, ha denunciato le continue ingerenze straniere in Siria, sottolineando che alcune di esse sono «dirette» e mirano a «indebolire lo Stato siriano e a creare una fragile frammentazione».

Suggerito

Shaybani ha precisato che «non vi è alcuna intenzione di escludere la comunità drusa» e ha accusato Israele di aver fomentato i disordini a Suwayda con l'obiettivo di alimentare divisioni settarie nella regione.

«Con la Türkiye condividiamo molti interessi e minacce comuni. Avvertiamo contro qualsiasi sostegno al caos in Siria», ha dichiarato il capo della diplomazia siriana, che ha inoltre definito la "Conferenza di Hasaka", organizzata nel nord-est del Paese da alcune fazioni locali, una violazione dell'accordo firmato il 10 marzo con le milizie YPG.

La Presidenza siriana ha annunciato la firma, il 10 marzo, di un accordo per l’integrazione delle Forze Democratiche Siriane (SDF) nelle istituzioni statali, ribadendo l’impegno per l’integrità territoriale del Paese e respingendo qualsiasi tentativo di divisione.

Le SDF sono dominate dalle milizie YPG, braccio siriano dell’organizzazione terroristica PKK. Il governo siriano ha intensificato le misure di sicurezza dopo la destituzione, lo scorso anno, di Bashar al-Assad, ponendo fine a 24 anni di potere.

Assad, alla guida della Siria per circa un quarto di secolo, è fuggito in Russia lo scorso dicembre, segnando la fine del regime del partito Baath, al potere dal 1963.

A gennaio, sotto la presidenza di Ahmed Shara, è stato formato un nuovo governo di transizione.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us