Il ministro degli Esteri siriano avrà una visita in Türkiye il 13 agosto
Ankara conferma la visita di Asaad Hassan Al Shaibani il 13 agosto, senza ancora dettagli sull'agenda.
La visita avviene nel contesto dell'attuale attività diplomatica regionale. / AA
21 ore fa

Secondo una una ufficiale del Ministero degli Esteri della Repubblica di Türkiye, il ministro degli Esteri siriano, Esad Hasan Shaybani, si recherà in visita in Türkiye mercoledì 13 agosto 2025.

Nella nota, in cui si legge che “il ministro degli Esteri siriano Esad Hasan Shaybani effettuerà una visita in Türkiye il 13 agosto 2025”, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’agenda dell’incontro.

La visita avviene in un contesto di intense attività diplomatiche e accesi dibattiti regionali su questioni di sicurezza, umanitarie e politiche riguardanti la Siria e i suoi Paesi vicini.

