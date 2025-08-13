Un alto funzionario della Casa Bianca ha confermato all'agenzia Anadolu che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parteciperà a una riunione online con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e diversi leader europei.

Secondo la stessa fonte, che ha parlato in condizione di anonimato, Trump ha confermato mercoledì la sua partecipazione, un giorno dopo l'invito del cancelliere tedesco Friedrich Merz rivolto al presidente americano, a Zelensky e ad altri leader europei. L'incontro virtuale si svolgerà due giorni prima del summit bilaterale tra Trump e Putin in Alaska.

Il portavoce del governo tedesco Stefan Kornelius ha dichiarato che i colloqui online si concentreranno su "ulteriori modalità per intensificare la pressione sulla Russia", oltre che sui "preparativi per eventuali negoziati di pace e questioni riguardanti rivendicazioni territoriali e garanzie di sicurezza".

Alla riunione parteciperanno i leader di Germania, Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Regno Unito e Ucraina, insieme alla presidente della Commissione europea, al presidente del Consiglio europeo, al segretario generale della NATO e alla vicepresidente degli Stati Uniti.

La Casa Bianca, in una dichiarazione diffusa martedì, ha moderato le aspettative per il vertice Trump-Putin, specificando che l'incontro rappresenterà per il presidente americano principalmente una "sessione di ascolto".