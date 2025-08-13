POLITICA
2 min di lettura
Trump parteciperà a incontri online con Zelensky e leader europei prima del vertice con Putin
Mentre i leader europei chiedono di intensificare la pressione sulla Russia, la Casa Bianca ha dichiarato che, nell’incontro di venerdì in Alaska con il presidente russo Vladimir Putin, gli Stati Uniti manterranno un ruolo di ascolto.
21 ore fa

Un alto funzionario della Casa Bianca ha confermato all'agenzia Anadolu che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parteciperà a una riunione online con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e diversi leader europei.

Secondo la stessa fonte, che ha parlato in condizione di anonimato, Trump ha confermato mercoledì la sua partecipazione, un giorno dopo l'invito del cancelliere tedesco Friedrich Merz rivolto al presidente americano, a Zelensky e ad altri leader europei. L'incontro virtuale si svolgerà due giorni prima del summit bilaterale tra Trump e Putin in Alaska.

Il portavoce del governo tedesco Stefan Kornelius ha dichiarato che i colloqui online si concentreranno su "ulteriori modalità per intensificare la pressione sulla Russia", oltre che sui "preparativi per eventuali negoziati di pace e questioni riguardanti rivendicazioni territoriali e garanzie di sicurezza".

Alla riunione parteciperanno i leader di Germania, Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Regno Unito e Ucraina, insieme alla presidente della Commissione europea, al presidente del Consiglio europeo, al segretario generale della NATO e alla vicepresidente degli Stati Uniti.

La Casa Bianca, in una dichiarazione diffusa martedì, ha moderato le aspettative per il vertice Trump-Putin, specificando che l'incontro rappresenterà per il presidente americano principalmente una "sessione di ascolto".

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha confermato che l'incontro si terrà venerdì ad Anchorage, la principale città dell'Alaska, precisando che l'obiettivo è permettere a Trump di "acquisire una migliore comprensione su come porre fine a questa guerra".

"Soltanto una delle parti coinvolte nel conflitto sarà presente al vertice. Si tratta quindi di offrire al Presidente l'opportunità di ottenere una visione più chiara e approfondita su come possiamo concludere questa guerra", ha spiegato Leavitt, confermando che Zelensky non parteciperà all'incontro in Alaska.

Leavitt ha precisato che l'incontro è stato organizzato su richiesta di Putin.

Questi prossimi incontri segneranno il primo faccia a faccia tra un presidente russo e uno americano in carica dal summit tra Putin e l'ex presidente Joe Biden a Ginevra, in Svizzera, nel giugno 2021.

Sarà inoltre la prima visita di un capo di Stato russo in Alaska dal 1867, quando l'Impero russo cedette il territorio agli Stati Uniti.

