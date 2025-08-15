Secondo i servizi di intelligence sudcoreani e occidentali, nel 2024 la Corea del Nord avrebbe schierato oltre 10.000 soldati nella regione russa di Kursk e fornito proiettili d’artiglieria, missili e sistemi missilistici a lungo raggio.

Fonti di Seul stimano che circa 600 militari nordcoreani impegnati al fianco della Russia siano stati uccisi e migliaia feriti.

"Soldati eccellenti"

Secondo quanto riportato dall’agenzia statale nordcoreana KCNA, la lettera di Putin è giunta in concomitanza con la visita a Pyongyang di una delegazione russa, durante la quale il presidente della Duma ha ringraziato Kim per aver inviato in Ucraina “soldati eccellenti”.

La delegazione guidata da Vyacheslav Volodin è arrivata giovedì in Corea del Nord, dove è stata accolta da una guardia d’onore militare in occasione delle celebrazioni per l’80º anniversario della liberazione della Corea.

Sempre secondo la KCNA, Volodin ha espresso gratitudine a Kim per aver inviato “soldati eccellenti” a partecipare alle operazioni di liberazione di Kursk “per respingere gli aggressori ucraini”, sottolineando che la Russia “non dimenticherà mai i soldati nordcoreani che combattono in territorio russo a costo della propria vita”.

Dall’altra parte, Kim ha dichiarato che la visita della delegazione “favorirà lo sviluppo delle relazioni tra la RPDC e la Russia, già portate a un nuovo livello”, aggiungendo di aver avuto due giorni prima una conversazione telefonica con Putin, durante la quale i due leader hanno concordato di ampliare la cooperazione bilaterale e di mantenere “contatti e comunicazioni più stretti tra le leadership statali”.

Il colloquio è avvenuto tre giorni prima del vertice Putin-Trump in programma per venerdì, che, secondo le previsioni, sarà il primo incontro tra presidenti in carica di Stati Uniti e Russia dal 2021 e si concentrerà sul tentativo di Trump di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina, in corso da oltre tre anni.