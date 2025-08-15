I negoziati in corso a Ginevra per l’accordo ONU sull’inquinamento da plastica sono stati rinviati a oggi dopo che la bozza elaborata è stata respinta da tutte le parti. Questo sviluppo mostra che il processo rischia di crollare.

Il presidente dei negoziati, Luis Vayas Valdivieso, giovedì sera ha informato i rappresentanti dei 185 Paesi che “le consultazioni sulla bozza rivista sono in corso” e ha deciso di rinviare la sessione plenaria al 15 agosto.

I negoziati, iniziati il 5 agosto, mirano a finalizzare il primo accordo globale per affrontare l’inquinamento da plastica.

La bozza finale, preparata dopo tre anni e cinque round falliti, mirava a riflettere le aree di consenso limitato. Tuttavia, è stata invece oggetto di ampie critiche.

I Paesi della “Coalizione ad Alto Obiettivo”, che chiedono misure incisive, hanno criticato la mancanza di impegni per limitare la produzione di plastica, eliminare gradualmente le sostanze tossiche e fissare obiettivi globali vincolanti, definendo il testo “solo un accordo sulla gestione dei rifiuti”.

Il “Gruppo di Paesi dalle Vedute Affini”, guidato dai produttori di petrolio del Golfo, ha invece affermato che la bozza “oltrepassa troppe linee rosse” e non riduce abbastanza l’ambito dell’accordo.

Panama ha definito il testo “del tutto inaccettabile” e “una resa”, mentre il Kenya ha sostenuto che è stato “fortemente diluito” e ha perso gran parte del suo obiettivo principale.