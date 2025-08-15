Oxford, Cambridge e Imperial College London figurano anch’essi ai vertici della classifica, con punteggi superiori al 65% considerando repressione e collaborazione.

I dati sono stati raccolti tramite richieste di accesso alle informazioni (FOI), testimonianze studentesche, registrazioni di proteste, rapporti disciplinari e dichiarazioni sugli investimenti. Ogni università ha ricevuto un punteggio di repressione (basato sul trattamento dell’attivismo pro-Palestina) e un punteggio di collaborazione (in relazione ai legami con aziende coinvolte in guerre, occupazioni o violazioni dei diritti umani), combinati poi in un punteggio complessivo.

Hamza Yusuf, giornalista palestinese per Declassified, ha commentato: «Il genocidio israeliano a Gaza ha beneficiato di una cultura della repressione. Le università sono uno degli ambiti in cui ciò appare più evidente. Il lavoro di SI4J è fondamentale per mettere in luce le istituzioni che, in un periodo storico così critico, si schierano con gli oppressori anziché con gli oppressi, cercando di zittire le voci dissenzienti. Una resa dei conti è imminente e questi documenti diventeranno allora indispensabili negli archivi».

SI4J chiede indagini pubbliche urgenti nelle università, politiche di investimento etiche e meccanismi di protezione nazionali per gli attivisti.