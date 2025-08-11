Quattro dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno condannato il piano di annessione di Gaza da parte di Israele durante una riunione urgente. Solo gli Stati Uniti hanno sostenuto le azioni di Israele.

Domenica, il Gabinetto di Guerra di Israele, sotto la guida del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, ha approvato il piano di occupazione totale di Gaza e di espulsione dei palestinesi da nord a sud. La Russia, la Cina, il Regno Unito e la Francia hanno condannato duramente questa decisione.

Il vice-rappresentante permanente della Russia presso l'ONU, Dmitry Polyanskiy, ha definito la decisione "una chiara violazione del diritto internazionale" e ha affermato che rappresenta "un totale disprezzo per gli appelli della comunità internazionale".

La Russia ha accusato il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar, di ipocrisia, sostenendo che Saar aveva espresso preoccupazioni per i prigionieri martedì scorso al Consiglio di Sicurezza mentre era a conoscenza della decisione del Gabinetto.

Il rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite, Fu Cong, ha invitato Israele a “rinunciare immediatamente a questo passo pericoloso”, affermando che “Gaza appartiene al popolo palestinese ed è parte integrante del territorio palestinese”.

Fu Cong ha sottolineato che “qualsiasi azione volta a modificare la struttura demografica e territoriale deve essere respinta con la massima fermezza e incontrare resistenza”.

La Cina ha messo in guardia contro “l'illusione della superiorità militare” e ha affermato che Israele deve adempiere ai propri obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, aprire i valichi di frontiera e revocare le restrizioni agli aiuti.

Il piano di Israele non è una soluzione alla crisi

Il vice-rappresentante permanente del Regno Unito, James Kariuk, ha definito "sbagliata" la decisione, affermando che "l'espansione delle operazioni militari non risolverà questo conflitto e non garantirà il rilascio degli ostaggi".

Kariuk ha affermato che il piano di Israele non è una soluzione alla crisi, ma al contrario aggraverà le sofferenze dei palestinesi e aumenterà lo spargimento di sangue. Ha invitato Israele a revocare il blocco che impedisce l'arrivo degli aiuti a Gaza.

Il vice-rappresentante permanente della Francia, Jay Dharmadhikari, ha chiesto a Israele di annullare la decisione, ribadendo che la Francia è "decisamente contraria all'occupazione, all'annessione e ai piani di insediamento di Gaza".