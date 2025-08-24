Il rinomato artista di musica mondiale Sami Yusuf si è esibito sabato a Istanbul dopo una lunga pausa.

Il concerto, intitolato “Ecstasy: Between Two Seas,” ha suscitato grande interesse, attirando 25.000 spettatori.

Aprendo lo spettacolo con un discorso in turco, Yusuf ha dichiarato: “Benvenuti a tutti. Che Dio protegga la Türkiye e il mondo turco. Che Dio salvaguardi l’intera ummah e l’umanità. Che Egli protegga completamente la nazione dal male, e che tutte le nostre preghiere siano con i nostri fratelli e sorelle a Gaza e in Palestina. Vi sentiamo; siamo con voi. La Türkiye e l’umanità sono sempre al vostro fianco. Che Dio sia il vostro aiuto e protettore.”

Yusuf ha affermato che è stato un grande onore condividere il palco con musicisti straordinari provenienti da tutto il mondo, aggiungendo: “Istanbul e questo paese sono profondamente nel mio cuore.”

È stato accompagnato da rinomati artisti provenienti da Cina, Francia, Regno Unito e Spagna, oltre che da vocalisti turchi.

Debutto in spagnolo e tributo a Gaza

Yusuf ha aperto il concerto con “Nasimi,” il suo celebre brano del 2019, e ha concluso con un bis dello stesso pezzo.