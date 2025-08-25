Il presidente della Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, ha partecipato lunedì ad eventi organizzati dalla Fondazione degli Arcieri ad Ahlat, nella provincia di Bitlis, per commemorare il 954° anniversario della Vittoria di Malazgirt.
Nel suo discorso di apertura, Erdoğan ha sottolineato che questa vittoria rappresenta un punto di svolta significativo che ha determinato il destino della Türkiye.
“La Vittoria di Malazgirt, ottenuta esattamente 954 anni fa, il 26 agosto 1071, sotto la guida del Sultano Alp Arslan, ha cambiato il corso della nostra storia,” ha dichiarato il presidente turco.
“Con questa vittoria, la nazione turca ha dimostrato la sua volontà di fare dell'Anatolia la sua patria eterna e ha posto le basi per un'esistenza radicata che dura da mille anni.”
Il 26 agosto 1071, i Selgiuchidi sconfissero le forze bizantine, numericamente superiori, aprendo l'Anatolia al dominio turco duraturo.
L'anniversario di questa battaglia, simbolo della resilienza turca, si allinea con l'iniziativa della Türkiye per liberare il paese dal terrorismo, mirata a eliminare la minaccia del PKK, che per lungo tempo ha afflitto le regioni dove i Selgiuchidi si prepararono per la battaglia.
“Oggi, il nostro dovere più importante è mantenere vivo lo spirito di Malazgirt e trasmettere questa sacra eredità alle generazioni future. Perché Malazgirt non fu solo una battaglia, ma il simbolo della fratellanza millenaria della nostra nazione, dell'amore per la patria e della volontà di convivere,” ha affermato il presidente Erdoğan.
Lunedì, Erdoğan ha anche presieduto una riunione di Gabinetto ad Ahlat, nella provincia di Bitlis, presso un nuovo complesso presidenziale inaugurato di recente—il primo ufficio presidenziale moderno al di fuori di Ankara.
Ahlat servì come punto di partenza dell'esercito selgiuchide prima della Battaglia di Malazgirt, situata nell'attuale provincia di Muş.
“In questa occasione, rivolgo le mie più sincere congratulazioni alla nostra nobile nazione per l'anniversario della Vittoria di Malazgirt del 26 agosto,” ha dichiarato Erdoğan.
Le principali battaglie della Guerra d'Indipendenza si svolsero in agosto, conferendo al mese il titolo informale di “mese delle vittorie,” con il 30 agosto ufficialmente celebrato come Giorno della Vittoria nel paese.