“Oggi, il nostro dovere più importante è mantenere vivo lo spirito di Malazgirt e trasmettere questa sacra eredità alle generazioni future. Perché Malazgirt non fu solo una battaglia, ma il simbolo della fratellanza millenaria della nostra nazione, dell'amore per la patria e della volontà di convivere,” ha affermato il presidente Erdoğan.

Lunedì, Erdoğan ha anche presieduto una riunione di Gabinetto ad Ahlat, nella provincia di Bitlis, presso un nuovo complesso presidenziale inaugurato di recente—il primo ufficio presidenziale moderno al di fuori di Ankara.

Ahlat servì come punto di partenza dell'esercito selgiuchide prima della Battaglia di Malazgirt, situata nell'attuale provincia di Muş.

“In questa occasione, rivolgo le mie più sincere congratulazioni alla nostra nobile nazione per l'anniversario della Vittoria di Malazgirt del 26 agosto,” ha dichiarato Erdoğan.

Le principali battaglie della Guerra d'Indipendenza si svolsero in agosto, conferendo al mese il titolo informale di “mese delle vittorie,” con il 30 agosto ufficialmente celebrato come Giorno della Vittoria nel paese.