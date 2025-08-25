La lettera di Emine Erdoğan a Melania Trump su Gaza ha avuto grande eco sulla stampa mondiale
La lettera che Emine Erdoğan, moglie del Presidente della Repubblica Recep Tayyip Erdoğan, ha inviato a Melania Trump, moglie del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, riguardo alla crisi umanitaria a Gaza, ha avuto vasta risonanza sulla stampa internazionale.
Nella sua lettera, Emine Erdoğan ha invitato Melania Trump a mostrare la stessa sensibilità che ha dimostrato per la guerra in Ucraina anche nei confronti della crisi umanitaria di Gaza. La missiva è stata riportata in prima pagina da numerose agenzie e siti di informazione nel mondo.
Regno Unito
L’emittente britannica BBC ha condiviso la lettera di Emine Erdoğan sul suo X, che conta circa 50 milioni di follower, e dal suo account Instagram con 29,4 milioni di follower.
**La BBC, inoltre, nel servizio pubblicato sul proprio sito web, ha utilizzato il titolo: “Dalla First Lady turca a Melania Trump un appello per i bambini di Gaza”.
Nell’articolo si sottolinea che nella lettera Emine Erdoğan ha invitato Melania Trump a parlare in favore dei bambini che soffrono a Gaza, richiamando l’attenzione sulla frase: “Dobbiamo unire le nostre voci e le nostre forze contro questa ingiustizia.”
Anche il quotidiano The Telegraph ha evidenziato che la lettera mira a coinvolgere Melania Trump negli sforzi per la pace a Gaza.
Nell’articolo si sottolinea come la First Lady turca Emine Erdoğan, nella missiva, abbia lanciato un appello per salvare i bambini di Gaza.
Reuters*, a sua volta, ha titolato il servizio dedicato alla lettera: “La First Lady turca invita Melania Trump a parlare sulla questione di Gaza”.
Nell’articolo viene riportato che Emine Erdoğan, nella sua lettera, ha dichiarato di essersi ispirata alla missiva che Melania Trump aveva inviato all’inizio del mese al Presidente russo Vladimir Putin in merito ai bambini in Ucraina e in Russia.
Anche l’emittente britannica ‘‘Sky News’’, nel suo servizio, ha riportato che la First Lady turca ha inviato una lettera a Melania Trump invitandola a mostrare, nei confronti dei bambini di Gaza, la stessa sensibilità e attenzione già dimostrate in passato verso i bambini ucraini colpiti dalla guerra. Nell’articolo si ricorda la compassione espressa da Melania Trump per i 648 bambini ucraini vittime del conflitto, sottolineando come Emine Erdoğan la inviti a dedicare lo stesso impegno anche ai bambini di Gaza.
Francia
La rivista francese Le Point*, con il titolo “Unire le nostre voci: Emine Erdoğan invita Melania Trump a sostenere i bambini di Gaza”, ha riportato che Erdoğan ha chiesto a Trump di discutere con il Primo
Ministro israeliano Benjamin Netanyahu della situazione dei bambini a Gaza.
La notizia riporta che Erdoğan ha rivolto tale appello a Trump dopo la pubblicazione del rapporto delle Nazioni Unite (ONU) che ha richiamato l'attenzione sulla carestia a Gaza, affermando di “volere che la sensibilità dimostrata nei confronti dei bambini ucraini fosse dimostrata anche nei confronti di Gaza”.
Il quotidiano francese 20 Minutes, nel servizio dal titolo “Gaza: Emine Erdoğan fa appello a Melania Trump per i bambini palestinesi affamati”, ha evidenziato che Erdoğan ha richiamato l’attenzione sul fatto che negli ultimi due anni 18 mila bambini sono stati uccisi a Gaza, chiedendo a Trump di inviare una lettera a Netanyahu per porre fine alla crisi umanitaria nella Striscia, ricordando che si tratta di una “responsabilità storica per il popolo palestinese”. Il quotidiano Le Figaro, con il titolo “Come madre, donna e essere umano: Emine Erdoğan invita
Melania Trump a difendere i diritti dei bambini di Gaza”, ha riportato alcuni passaggi della lettera in cui Erdoğan scrive: “Condivido profondamente le emozioni espresse nella sua lettera, come madre, come donna e come essere umano, e auspico che lo stesso sentimento possa germogliare per i bambini di Gaza, assetati di pace e serenità.”
Germania
Il portale di notizie online del canale tedesco NTV* ha pubblicato la notizia con il titolo “La moglie di Erdoğan ha scritto una lettera commovente a Melania Trump”, riportando le seguenti dichiarazioni:
“La moglie del Presidente della Repubblica di Turchia, Emine Erdoğan, ha chiesto a Melania Trump, così come ha fatto per i bambini ucraini, di discutere con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu a favore dei bambini palestinesi nella Striscia di Gaza.
Nella lettera inviata al Presidente degli Stati Uniti e diffusa dalla Presidenza turca, Emine Erdoğan ha scritto: ‘Credo che la compassione che avete mostrato per i 648 bambini ucraini vittime della guerra si rifletta anche sulla Striscia di Gaza, dove in meno di due anni sono stati brutalmente uccisi 62.000 civili innocenti, di cui 18.000 bambini.’”
La rivista tedesca Der Spiegel ha pubblicato un articolo intitolato “Emine Erdoğan scrive una lettera a Melania Trump”. Nell’articolo si legge:
“Emine Erdoğan, moglie del Presidente della Repubblica di Turchia Recep Tayyip Erdoğan, ha scritto una lettera a Melania Trump, chiedendo sostegno per i bambini di Gaza. Erdoğan ha sottolineato che l’espressione ‘bambino sconosciuto’, impressa sulle bende di migliaia di bambini di Gaza, ‘apre ferite insanabili nelle nostre coscienze’, e ha affermato di credere che la significativa compassione mostrata per i 648 bambini ucraini vittime della guerra si rifletta anche sulla Striscia di Gaza”
Bulgaria
Paese, bTV, ha pubblicato un articolo intitolato: “Dopo Olena Zelenska, anche Emine Erdoğan scrive una lettera a Melania Trump: ‘Mostrate la stessa empatia per Gaza’”.
Nell’articolo, bTV ha scritto: “La First Lady turca ha chiesto a Melania Trump di sollecitare il Primo Ministro israeliano affinché ponga fine alla crisi umanitaria a Gaza.”
Anche il quotidiano bulgaro online Dnevnik ha ripreso senza commenti la notizia della BTA. Le condivisioni sulla lettera di Emine Erdoğan sui social media, invece, si basano su un articolo dell’Agenzia Anadolu relativo alla stessa vicenda.
Grecia
La lettera scritta da Emine Erdoğan a Melania Trump ha avuto ampio risalto anche sulla stampa greca.
Il quotidiano To Vima ha riportato la notizia con il titolo “La richiesta di Emine Erdoğan a Melania”, sottolineando che la first lady turca ha chiesto a Melania di mostrare la stessa sensibilità dimostrata nei confronti dei bambini ucraini anche nei confronti dei bambini palestinesi.
Il quotidiano EFSYN ha invece riportato la notizia con il titolo “Mentre a Gaza si verificano genocidi e attacchi mortali, Erdoğan invia una lettera a Melania per i bambini di Gaza”.
Anche il quotidiano Kathimerini ha riportato la notizia, sottolineando che Emine Erdoğan ha chiesto a Malania di intervenire a favore dei bambini di Gaza e ha espresso la tragedia che stanno vivendo i bambini di Gaza.
Svizzera
La lettera di Emine Erdoğan, moglie del Presidente della Repubblica turca Recep Tayyip Erdoğan, inviata a Melania Trump, moglie del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nella quale si invita a mostrare la stessa sensibilità che ha avuto per i bambini ucraini anche nei confronti della crisi umanitaria a Gaza, ha avuto ampia risonanza anche sulla stampa svizzera.
Il sito *Swissinfo ha pubblicato la notizia con il titolo: “Emine Erdoğan si rivolge a Melania Trump per i più di 18.000 bambini ‘uccisi’ a Gaza”. Nell’articolo si segnala che Emine Erdoğan ha chiesto a Melania Trump di dimostrare per i bambini palestinesi di Gaza, brutalmente uccisi, la stessa preoccupazione mostrata per i bambini vittime dellaguerra in Ucraina.
Il quotidiano svizzero Blick, diffuso a livello nazionale, ha riportato la notizia con il titolo: “Emine Erdoğan chiede aiuto a Melania Trump per i bambini di Gaza”, sottolineando l’invito della First Lady turca a far sentire la propria voce per i bambini nella Striscia di Gaza.
Il giornale francofono 20 Minuten ha scelto come titolo: “La Signora Erdoğan si rivolge alla Signora Trump per i bambini di Gaza”.
Nell’articolo si riporta che “la First Lady turca ha invitato la sua omologa americana a trasmettere una lettera di ‘pace’ anche a Benjamin Netanyahu, così come aveva fatto con Vladimir Putin”. Viene inoltre citata la frase di Emine Erdoğan: “Come madre, donna e essere umano, condivido sinceramente le emozioni espresse nella sua lettera e spero che possiate donare la stessa speranza ai bambini di Gaza, desiderosi di pace e serenità”.
-Belgio
Il quotidiano belga di lingua francese La Libre, citando l'agenzia di stampa ufficiale Belga, ha riportato che Emine Erdoğan, in una lettera indirizzata a Melanie Trump, ha chiesto a quest'ultima di rivolgersi a Netanyahu affinché intervenga a favore dei bambini di Gaza. Secondo la notizia, Erdoğan, ricordando la sensibilità dimostrata in precedenza da Melania Trump nei confronti dei bambini che hanno perso la vita nella guerra in Ucraina, ha chiesto che una voce con spirito umanitario simile si levasse anche per Gaza.
Nella notizia è riportata la dichiarazione di Erdoğan: “Spero che la sensibilità che avete dimostrato nei confronti dei 648 bambini che hanno perso la vita in Ucraina valga anche per i 18.000 bambini e i 62.000 civili che hanno perso la vita a Gaza in meno di due anni”.
Ricordando che l'ONU ha dichiarato ufficialmente lo stato di carestia a Gaza, Emine Erdoğan ha sottolineato che Melania Trump potrebbe assumersi una responsabilità storica a nome del popolo di
Gaza. Anche l’emittente pubblica fiamminga belga VRT ha riportato la notizia citando Belga con il titolo “Emine Erdoğan ha scritto una lettera a Melania Trump su Gaza: ‘È diventata un cimitero per bambini’”. Nella notizia si legge: “Dopo il suo discorso sui bambini ucraini, la ‘First Lady’ turca Emine Erdoğan chiede alla sua omologa americana Melania Trump di parlare delle sofferenze dei bambini della Striscia di Gaza. Lo fa in una lettera. È degno di nota? Emine Erdoğan alza spesso la voce (sulla questione di Gaza)”.
Nella notizia è stato riportato anche il testo completo della lettera.
Repubblica Ceca
Anche il quotidiano Blesk, pubblicato nella Repubblica Ceca, ha riportato la notizia con il titolo “La moglie di Erdoğan ha scritto una lettera a Melania Trump sui bambini di Gaza”.
Nel'l’articolo, in cui si riferisce che Emine Erdoğan ha elogiato la sensibilità dimostrata da Melania Trump nei confronti dei bambini ucraini, si afferma che ha invitato quest’ultima a mostrare lo stesso interesse anche per i bambini di Gaza.
Uno dei portali di notizie più letti della Bosnia-Erzegovina, “Klix”, ha dato ampio spazio alla lettera inviata da Emine Erdoğan a Melania Trump su Gaza, titolandola “Comunicazione tra First Lady”.
Anche il sito web del quotidiano più letto del Paese, “Dnevni Avaz”, ha dato risalto a Emine Erdoğan,
riportando la notizia che la first lady turca ha scritto una lettera in cui descrive la crisi umanitaria a
Gaza e l’ha inviata a Melania Trump.
Anche l’agenzia di stampa serba Tanjug ha dato ampio spazio alla lettera di Emine Erdoğan su Gaza. Anche “Blic”, uno dei portali di notizie più letti in Serbia, ha pubblicato un articolo dal titolo “Emine Erdoğan ha chiesto a Melania Trump di pensare anche ai bambini di Gaza”, in cui si legge: “Emine Erdoğan ha chiesto a Melania Trump di scrivere una lettera a Netanyahu, così come ha fatto con Putin”.
Il portale di notizie più letto in Montenegro, “CDM”, ha sottolineato che Emine Erdoğan ha chiesto a Melania Trump di pensare anche ai bambini di Gaza.
- Australia*
Il sito di notizie australiano 9news ha riportato la notizia con il titolo “Emine Erdoğan ha invitato Melania Trump a parlare dei bambini di Gaza”.
Nella notizia, in cui si afferma che Emine Erdoğan ha invitato Melania Trump a mostrare la stessa sensibilità dimostrata per la guerra in Ucraina anche nei confronti della crisi umanitaria a Gaza, è stato dato ampio spazio al contenuto della lettera.
Malesia, Singapore e Bangladesh
Il sito malese Free Malaysia Today ha pubblicato la notizia con il titolo che evidenzia come Emine Erdoğan abbia invitato Melania Trump a sostenere i bambini di Gaza.
Nell’articolo si segnala che Emine Erdoğan ha esortato Melania Trump a inviare una lettera al Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu affinché ponga fine alla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. Viene riportata la frase di Emine Erdoğan: “Condivido profondamente le emozioni espresse nella sua lettera, come madre, come donna e come essere umano, e spero che possiate coltivare la stessa speranza per i bambini di Gaza, assetati di pace e serenità.” L’articolo richiama anche l’attenzione sul fatto che le Nazioni Unite hanno dichiarato la fame a Gaza.
Il sito di Singapore The Straits Times ha messo in prima pagina l’appello di Emine Erdoğan a Melania Trump a favore dei bambini di Gaza.
Nell’articolo si sottolinea la dichiarazione delle Nazioni Unite sulla fame nella Striscia e si riporta che “Emine Erdoğan, evidenziando il riconoscimento globale della Palestina, ha sottolineato che l’appello di Melania Trump rappresenterebbe un dovere storico.” L’agenzia ufficiale del Bangladesh, Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS), ha pubblicato un articolo intitolato: “La moglie di Erdoğan (Emine Erdoğan) invita Melania Trump a parlare a favore dei bambini di Gaza”, riportando i dettagli della lettera.
Nell’articolo viene citata la frase della First Lady turca: “Credo che la significativa sensibilità mostrata per i 648 bambini ucraini vittime della guerra possa essere dimostrata ancora più fortemente per la Striscia di Gaza, dove in due anni sono stati brutalmente uccisi 62.000 civili innocenti, di cui 18.000bambini.”
Pakistan, India e Giappone
Il quotidiano pakistano Dawn ha riportato in prima pagina l'appello di Emine Erdoğan a Melania Trump affinché parli di Gaza. Nell'articolo si riferisce che nella sua lettera Emine Erdoğan ha fatto riferimento alla missiva inviata da Melania Trump a Vladimir Putin riguardo ai bambini in Ucraina e Russia. Nell’articolo si legge che Emine Erdoğan ha affermato: “In questi giorni in cui il mondo sta vivendo un risveglio collettivo e il riconoscimento della Palestina sta diventando una volontà globale, credo che un appello da parte sua a nome di Gaza rappresenterebbe l’adempimento di una responsabilità storica nei confronti del popolo palestinese”.
Il sito di notizie indiano Times of India ha pubblicato la notizia con il titolo “Parla anche dei bambini di Gaza la First Lady turca ha scritto una lettera a Melania Trump, che ha inviato una lettera a Putin”. Nell’articolo, che riportava il contenuto dettagliato della lettera, si leggeva che Emine Erdoğan aveva invitato Melania Trump a mostrare la stessa sensibilità dimostrata per l’Ucraina anche nei confronti di Gaza.
Anche il sito di notizie giapponese Japan Today ha riportato l'appello di Emine Erdoğan a Melania Trump.
Qatar
La lettera di Emine Erdoğan ha avuto ampio risalto anche nei media dei paesi del Medio Oriente. I canali Al Jazeera, Al Jazeera Mubasher e Al Jazeera Arabic, con sede in Qatar, hanno dato ampio spazio alla lettera scritta da Emine Erdoğan a Melania Trump.
Nei servizi intitolati “Da Emine Erdoğan, moglie del presidente turco Erdoğan, a Melania Trump: alzate la voce anche per i bambini di Gaza”, è stato riportato che Erdoğan ha invitato Melania Trump a mostrare la stessa sensibilità che ha dimostrato nei confronti dei bambini ucraini anche nei confronti dei bambini che vivono a Gaza. Anche uno dei principali quotidiani del Qatar, El-Arabi el-Cedid, ha pubblicato la notizia con il titolo
“Emine Erdoğan lancia un appello a Melania Trump per Gaza”. Nella notizia si legge che Erdoğan ha richiamato l’attenzione sui bambini che lottano per sopravvivere sotto gli attacchi e l’assedio di Israele.
-Arabia Saudita
Il quotidiano arabo-lingua Sharq al-Awsat, con sede nel Regno Unito, ha pubblicato la lettera di Emine Erdoğan con il titolo “La moglie del presidente turco fa appello alla moglie di Trump per i bambini di Gaza”. L'articolo sottolinea come la signora Erdoğan abbia portato all’attenzione l’emergenza umanitaria a Gaza.
Emirati Arabi Uniti
Il canale televisivo Sky News Arabia, con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha riportato la notizia con il titolo “Emine Erdoğan lancia un appello per richiamare l'attenzione sui bambini di Gaza”. Il canale ha sottolineato le parole della lettera in cui si afferma che la sensibilità dimostrata da Melania Trump nei confronti dei bambini ucraini dovrebbe essere estesa anche ai bambini di Gaza.
Israele
Il quotidiano israeliano Maariv ha pubblicato un articolo intitolato: “Dalla moglie di Erdoğan alla moglie del Presidente alla Casa Bianca: fate pressione su Netanyahu”, attirando l’attenzione dei lettori sulla lettera inviata da Emine Erdoğan a Melania Trump.
Nell’articolo si sottolinea che Emine Erdoğan ha chiesto a Melania Trump di fare pressione sul Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu a favore dei bambini di Gaza.
Viene inoltre riportato che Erdoğan ha invitato Melania Trump a compiere, per i bambini di Gaza, lo stesso appello fatto all’inizio del mese al Presidente russo Vladimir Putin per i bambini di Ucraina e Russia. Nella lettera si legge: “Credo che la significativa sensibilità mostrata per i 648 bambini ucraini si rifletta anche sulla Striscia di Gaza.”
La lettera di Emine Erdoğan contiene anche il passaggio: “In questi giorni in cui il mondo sta vivendo un risveglio collettivo e il riconoscimento della Palestina è diventato un desiderio globale, credo che il vostro appello per Gaza rappresenti l’adempimento di una responsabilità storica nei confronti del popolo palestinese.”
D’altra parte, nell'articolo del quotidiano Yedioth Ahronot* intitolato “Lettera a Putin, richiesta della moglie di Erdoğan a Melania: inviate una lettera anche a Netanyahu”, si afferma che Emine Erdoğan ha chiesto a Melania Trump di inviare a Netanyahu una richiesta simile a quella contenuta nella lettera scritta al presidente russo a nome dei bambini di Gaza.
Nell’articolo è stata riportata anche la frase contenuta nella lettera: “È troppo tardi per coloro che abbiamo perso, ma c'è ancora una possibilità per gli oltre un milione di persone rimaste”.
Palestina
I giornali palestinesi Alkuds Alarabi, Kuds el-İhbariyye, Shehab Agency e Alhadath hanno dato ampio risalto alla lettera di Emine Erdoğan. Nei loro articoli hanno riportato che la signora Erdoğan ha sottolineato come “a Gaza i bambini siano privati anche dei diritti più fondamentali”.
Egitto
La televisione egiziana AlGhad ha trasmesso la lettera con il titolo “Dalla moglie del presidente turco a Melania Trump: agite anche per i bambini di Gaza”.
Libano
L’agenzia di stampa ufficiale libanese NNA ha pubblicato la lettera di Emine Erdoğan sul proprio sito web.
Nel servizio pubblicato con il titolo “Emine Erdoğan invita Melania Trump a lanciare un messaggio sui bambini di Gaza”, Emine Erdoğan ha ricordato nella sua lettera la sensibilità dimostrata da Melania Trump nei confronti dei bambini ucraini e ha sottolineato la necessità di mostrare la stessa sensibilità anche nei confronti dei bambini che vivono in condizioni di guerra sotto l’assedio dell’esercito israeliano a Gaza.
La lettera di Emine Erdoğan a Melania Trump è stata pubblicata sul sito web del canale televisivo libanese MTV. MTV ha pubblicato la lettera di Erdoğan con il titolo “Dalla moglie di Erdoğan alla moglie di Trump spero che darete la stessa speranza anche ai bambini di Gaza”. Nella notizia di MTV si legge che Erdoğan ha invitato Trump a inviare lo stesso messaggio che ha inviato ai bambini ucraini anche ai bambini palestinesi di Gaza.
Anche Lebanon Debate, uno dei principali siti di informazione del Libano, ha pubblicato la lettera di Erdoğan con il titolo “Mostrate la stessa sensibilità anche ai bambini di Gaza”. L’articolo ha sottolineato l’appello umanitario di Erdoğan.
Marocco
Il quotidiano marocchino Istiklal ha riportato la lettera con il titolo: “La moglie del Presidente turco invia un messaggio su Gaza alla moglie di Trump”, sottolineando le difficoltà vissute dai bambini nella Striscia di Gaza.
Iran
La lettera inviata da Emine Erdoğan, moglie del Presidente della Repubblica turca Recep Tayyip Erdoğan, a Melania Trump, moglie del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump — nella quale si denuncia il fatto che la situazione a Gaza viene ignorata mentre si parla dei bambini colpiti dalla guerra in Ucraina — ha avuto ampia risonanza sia nei media ufficiali che semi-ufficiali iraniani. In generale, i media del Paese hanno riportato che Emine Erdoğan ha ricordato a Melania Trump di mostrare la stessa sensibilità verso la crisi umanitaria a Gaza che aveva avuto per i bambini in
Ucraina.
L’agenzia di stampa ufficiale IRNA ha pubblicato la notizia con il titolo: “La moglie di Erdoğan a Melania Trump: ‘I bambini di Gaza meritano la felicità come quelli ucraini’”.
Nell’articolo si legge: “Emine Erdoğan, nella lettera ufficiale inviata a Melania Trump, ha chiesto che la stessa empatia e attenzione dimostrata per la crisi umanitaria in Ucraina e per i suoi bambini venga mostrata anche per la drammatica situazione a Gaza e per i bambini palestinesi.”
Viene riportato anche il dettaglio della lettera in cui Emine Erdoğan scrive: “Per i 18.885 bambini e neonati uccisi a Gaza ormai è troppo tardi, ma per più di un milione di bambini sopravvissuti c’è ancora una possibilità di salvarli.”
Il quotidiano iraniano di lunga tradizione Ittilaat ha pubblicato la lettera con il titolo: “La moglie di Erdoğan a Melania Trump: ‘I bambini di Gaza sono come quelli ucraini’”, sottolineando come la First Lady turca chieda alla sua omologa americana di mostrare empatia per la crisi umanitaria a Gaza come aveva fatto in Ucraina.
Anche la rete semi-ufficiale Student News Network (SNN) ha riportato la notizia con il titolo: “Lettera di Erdoğan a Melania Trump: attenzione alla sofferenza dei bambini palestinesi”, evidenziando che la
First Lady turca chiede a Melania Trump di mostrare per Gaza la stessa compassione dimostrata per la guerra in Ucraina.
L’agenzia semi-ufficiale iraniana ISNA ha pubblicato la lettera con il titolo: “La richiesta di Emine Erdoğan a Melania Trump su Gaza”, spiegando che Erdoğan ha chiesto alla moglie del Presidente degli Stati Uniti di contattare il Primo Ministro israeliano per intervenire sulla situazione dei bambini a Gaza.
Anche il sito del Young Journalists Club (YJC), collegato alla televisione statale, ha dato notizia della lettera con il titolo: “Lettera di Erdoğan a Melania Trump: attenzione alla sofferenza dei bambini palestinesi”.
Russia
I media russi hanno dato ampio spazio alla notizia della lettera inviata da Emine Erdoğan, moglie del Presidente della Repubblica turca Recep Tayyip Erdoğan, a Melania Trump, moglie del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, riguardante i bambini nella Striscia di Gaza.
L’agenzia di stampa russa TASS ha pubblicato l’articolo con il titolo: “Emine Erdoğan invita MelaniaTrump a esprimere chiaramente la propria opinione sulla situazione dei bambini a Gaza”, sottolineando che la moglie del Presidente turco ha chiesto di portare all’attenzione la situazione dei bambini nella Striscia.
L’agenzia RIA ha titolato: “La moglie di Erdoğan chiede a Melania Trump di scrivere una lettera a Netanyahu”, riportando che Emine Erdoğan ha chiesto alla moglie di Trump di sollecitare il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu a fermare gli attacchi a Gaza, dove più di 18.000 bambini hanno perso la vita.
Il quotidiano Kommersant ha pubblicato la notizia con il titolo: “La moglie di Erdoğan chiede a Melania Trump di sostenere i bambini di Gaza così come quelli ucraini”, riportando che Emine
Erdoğan ha chiesto che la stessa attenzione mostrata per i bambini ucraini colpiti dalla guerra venga dimostrata anche per quelli della Striscia di Gaza.
Il quotidiano Izvestiya, nel suo articolo intitolato: “Emine Erdoğan invita Melania Trump a intervenire sul destino dei bambini di Gaza”, ha citato la lettera in cui Erdoğan scrive: “Per più di un milione di bambini sopravvissuti nella Striscia di Gaza c’è ancora una possibilità. È giunto il momento.”
Il Rossiskaya Gazeta ha sottolineato che Emine Erdoğan si è ispirata alla lettera inviata da Melania Trump al Presidente russo Vladimir Putin.
Infine, il quotidiano Vzglyad ha riportato la notizia con il titolo: “La moglie di Erdoğan si rivolge a Melania Trump riguardo ai bambini di Gaza”, spiegando che la lettera è stata inviata per richiamare l’attenzione sulla situazione dei bambini a Gaza e sollecitare Melania Trump a intervenire. Azerbaigian*
I media azeri hanno dato ampio risalto alla lettera inviata da Emine Erdoğan, moglie del Presidente della Repubblica turca Recep Tayyip Erdoğan, a Melania Trump, First Lady degli Stati Uniti.
Il portale Qafqazinfo ha scritto che Emine Erdoğan ha invitato Melania Trump a mostrare la stessa sensibilità dimostrata per i bambini colpiti dalla guerra in Ucraina anche nei confronti della crisi umanitaria a Gaza.
Il quotidiano Yeni Müsavat ha evidenziato nella lettera il passaggio: “Credo che la compassione che avete mostrato per i 648 bambini ucraini si rifletta anche sui bambini di Gaza. Negli ultimi due anni, infatti, 62.000 civili innocenti, tra cui 18.000 bambini, sono stati brutalmente uccisi.”
L’agenzia di stampa Report ha riportato che Emine Erdoğan si è ispirata alla lettera inviata da Melania Trump al Presidente russo Vladimir Putin e che ha chiesto anche di stabilire un contatto con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu.
La stampa azera ha descritto la lettera di Emine Erdoğan come un appello umanitario volto a richiamare l’attenzione sulla situazione dei bambini nella Striscia di Gaza.
Kazakhstan
L’agenzia di stampa statale kazaka Kazinform ha pubblicato un articolo intitolato: “Emine Erdoğan invia una lettera a Melania Trump”.
Citando l’Agenzia Anadolu come fonte, l’articolo riporta che nella lettera inviata a Melania Trump, moglie del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Emine Erdoğan, moglie del Presidente della
Repubblica turca Recep Tayyip Erdoğan, ha invitato a mostrare la stessa sensibilità dimostrata per i conflitti in Ucraina anche di fronte alla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. Nell’articolo è stata inclusa anche la fotografia della lettera scritta da Emine Erdoğan.