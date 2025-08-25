La lettera di Emine Erdoğan a Melania Trump su Gaza ha avuto grande eco sulla stampa mondiale

La lettera che Emine Erdoğan, moglie del Presidente della Repubblica Recep Tayyip Erdoğan, ha inviato a Melania Trump, moglie del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, riguardo alla crisi umanitaria a Gaza, ha avuto vasta risonanza sulla stampa internazionale.

Nella sua lettera, Emine Erdoğan ha invitato Melania Trump a mostrare la stessa sensibilità che ha dimostrato per la guerra in Ucraina anche nei confronti della crisi umanitaria di Gaza. La missiva è stata riportata in prima pagina da numerose agenzie e siti di informazione nel mondo.

Regno Unito

L’emittente britannica BBC ha condiviso la lettera di Emine Erdoğan sul suo X, che conta circa 50 milioni di follower, e dal suo account Instagram con 29,4 milioni di follower.

**La BBC, inoltre, nel servizio pubblicato sul proprio sito web, ha utilizzato il titolo: “Dalla First Lady turca a Melania Trump un appello per i bambini di Gaza”.

Nell’articolo si sottolinea che nella lettera Emine Erdoğan ha invitato Melania Trump a parlare in favore dei bambini che soffrono a Gaza, richiamando l’attenzione sulla frase: “Dobbiamo unire le nostre voci e le nostre forze contro questa ingiustizia.”

Anche il quotidiano The Telegraph ha evidenziato che la lettera mira a coinvolgere Melania Trump negli sforzi per la pace a Gaza.

Nell’articolo si sottolinea come la First Lady turca Emine Erdoğan, nella missiva, abbia lanciato un appello per salvare i bambini di Gaza.

Reuters*, a sua volta, ha titolato il servizio dedicato alla lettera: “La First Lady turca invita Melania Trump a parlare sulla questione di Gaza”.

Nell’articolo viene riportato che Emine Erdoğan, nella sua lettera, ha dichiarato di essersi ispirata alla missiva che Melania Trump aveva inviato all’inizio del mese al Presidente russo Vladimir Putin in merito ai bambini in Ucraina e in Russia.

Anche l’emittente britannica ‘‘Sky News’’, nel suo servizio, ha riportato che la First Lady turca ha inviato una lettera a Melania Trump invitandola a mostrare, nei confronti dei bambini di Gaza, la stessa sensibilità e attenzione già dimostrate in passato verso i bambini ucraini colpiti dalla guerra. Nell’articolo si ricorda la compassione espressa da Melania Trump per i 648 bambini ucraini vittime del conflitto, sottolineando come Emine Erdoğan la inviti a dedicare lo stesso impegno anche ai bambini di Gaza.

Francia

La rivista francese Le Point*, con il titolo “Unire le nostre voci: Emine Erdoğan invita Melania Trump a sostenere i bambini di Gaza”, ha riportato che Erdoğan ha chiesto a Trump di discutere con il Primo

Ministro israeliano Benjamin Netanyahu della situazione dei bambini a Gaza.

La notizia riporta che Erdoğan ha rivolto tale appello a Trump dopo la pubblicazione del rapporto delle Nazioni Unite (ONU) che ha richiamato l'attenzione sulla carestia a Gaza, affermando di “volere che la sensibilità dimostrata nei confronti dei bambini ucraini fosse dimostrata anche nei confronti di Gaza”.

Il quotidiano francese 20 Minutes, nel servizio dal titolo “Gaza: Emine Erdoğan fa appello a Melania Trump per i bambini palestinesi affamati”, ha evidenziato che Erdoğan ha richiamato l’attenzione sul fatto che negli ultimi due anni 18 mila bambini sono stati uccisi a Gaza, chiedendo a Trump di inviare una lettera a Netanyahu per porre fine alla crisi umanitaria nella Striscia, ricordando che si tratta di una “responsabilità storica per il popolo palestinese”. Il quotidiano Le Figaro, con il titolo “Come madre, donna e essere umano: Emine Erdoğan invita

Melania Trump a difendere i diritti dei bambini di Gaza”, ha riportato alcuni passaggi della lettera in cui Erdoğan scrive: “Condivido profondamente le emozioni espresse nella sua lettera, come madre, come donna e come essere umano, e auspico che lo stesso sentimento possa germogliare per i bambini di Gaza, assetati di pace e serenità.”

Germania

Il portale di notizie online del canale tedesco NTV* ha pubblicato la notizia con il titolo “La moglie di Erdoğan ha scritto una lettera commovente a Melania Trump”, riportando le seguenti dichiarazioni:

“La moglie del Presidente della Repubblica di Turchia, Emine Erdoğan, ha chiesto a Melania Trump, così come ha fatto per i bambini ucraini, di discutere con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu a favore dei bambini palestinesi nella Striscia di Gaza.

Nella lettera inviata al Presidente degli Stati Uniti e diffusa dalla Presidenza turca, Emine Erdoğan ha scritto: ‘Credo che la compassione che avete mostrato per i 648 bambini ucraini vittime della guerra si rifletta anche sulla Striscia di Gaza, dove in meno di due anni sono stati brutalmente uccisi 62.000 civili innocenti, di cui 18.000 bambini.’”

La rivista tedesca Der Spiegel ha pubblicato un articolo intitolato “Emine Erdoğan scrive una lettera a Melania Trump”. Nell’articolo si legge:

“Emine Erdoğan, moglie del Presidente della Repubblica di Turchia Recep Tayyip Erdoğan, ha scritto una lettera a Melania Trump, chiedendo sostegno per i bambini di Gaza. Erdoğan ha sottolineato che l’espressione ‘bambino sconosciuto’, impressa sulle bende di migliaia di bambini di Gaza, ‘apre ferite insanabili nelle nostre coscienze’, e ha affermato di credere che la significativa compassione mostrata per i 648 bambini ucraini vittime della guerra si rifletta anche sulla Striscia di Gaza”

Bulgaria

Paese, bTV, ha pubblicato un articolo intitolato: “Dopo Olena Zelenska, anche Emine Erdoğan scrive una lettera a Melania Trump: ‘Mostrate la stessa empatia per Gaza’”.

Nell’articolo, bTV ha scritto: “La First Lady turca ha chiesto a Melania Trump di sollecitare il Primo Ministro israeliano affinché ponga fine alla crisi umanitaria a Gaza.”

Anche il quotidiano bulgaro online Dnevnik ha ripreso senza commenti la notizia della BTA. Le condivisioni sulla lettera di Emine Erdoğan sui social media, invece, si basano su un articolo dell’Agenzia Anadolu relativo alla stessa vicenda.

Grecia

La lettera scritta da Emine Erdoğan a Melania Trump ha avuto ampio risalto anche sulla stampa greca.

Il quotidiano To Vima ha riportato la notizia con il titolo “La richiesta di Emine Erdoğan a Melania”, sottolineando che la first lady turca ha chiesto a Melania di mostrare la stessa sensibilità dimostrata nei confronti dei bambini ucraini anche nei confronti dei bambini palestinesi.

Il quotidiano EFSYN ha invece riportato la notizia con il titolo “Mentre a Gaza si verificano genocidi e attacchi mortali, Erdoğan invia una lettera a Melania per i bambini di Gaza”.

Anche il quotidiano Kathimerini ha riportato la notizia, sottolineando che Emine Erdoğan ha chiesto a Malania di intervenire a favore dei bambini di Gaza e ha espresso la tragedia che stanno vivendo i bambini di Gaza.

Svizzera

La lettera di Emine Erdoğan, moglie del Presidente della Repubblica turca Recep Tayyip Erdoğan, inviata a Melania Trump, moglie del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nella quale si invita a mostrare la stessa sensibilità che ha avuto per i bambini ucraini anche nei confronti della crisi umanitaria a Gaza, ha avuto ampia risonanza anche sulla stampa svizzera.

Il sito *Swissinfo ha pubblicato la notizia con il titolo: “Emine Erdoğan si rivolge a Melania Trump per i più di 18.000 bambini ‘uccisi’ a Gaza”. Nell’articolo si segnala che Emine Erdoğan ha chiesto a Melania Trump di dimostrare per i bambini palestinesi di Gaza, brutalmente uccisi, la stessa preoccupazione mostrata per i bambini vittime dellaguerra in Ucraina.

Il quotidiano svizzero Blick, diffuso a livello nazionale, ha riportato la notizia con il titolo: “Emine Erdoğan chiede aiuto a Melania Trump per i bambini di Gaza”, sottolineando l’invito della First Lady turca a far sentire la propria voce per i bambini nella Striscia di Gaza.

Il giornale francofono 20 Minuten ha scelto come titolo: “La Signora Erdoğan si rivolge alla Signora Trump per i bambini di Gaza”.

Nell’articolo si riporta che “la First Lady turca ha invitato la sua omologa americana a trasmettere una lettera di ‘pace’ anche a Benjamin Netanyahu, così come aveva fatto con Vladimir Putin”. Viene inoltre citata la frase di Emine Erdoğan: “Come madre, donna e essere umano, condivido sinceramente le emozioni espresse nella sua lettera e spero che possiate donare la stessa speranza ai bambini di Gaza, desiderosi di pace e serenità”.

-Belgio

Il quotidiano belga di lingua francese La Libre, citando l'agenzia di stampa ufficiale Belga, ha riportato che Emine Erdoğan, in una lettera indirizzata a Melanie Trump, ha chiesto a quest'ultima di rivolgersi a Netanyahu affinché intervenga a favore dei bambini di Gaza. Secondo la notizia, Erdoğan, ricordando la sensibilità dimostrata in precedenza da Melania Trump nei confronti dei bambini che hanno perso la vita nella guerra in Ucraina, ha chiesto che una voce con spirito umanitario simile si levasse anche per Gaza.

Nella notizia è riportata la dichiarazione di Erdoğan: “Spero che la sensibilità che avete dimostrato nei confronti dei 648 bambini che hanno perso la vita in Ucraina valga anche per i 18.000 bambini e i 62.000 civili che hanno perso la vita a Gaza in meno di due anni”.

Ricordando che l'ONU ha dichiarato ufficialmente lo stato di carestia a Gaza, Emine Erdoğan ha sottolineato che Melania Trump potrebbe assumersi una responsabilità storica a nome del popolo di

Gaza. Anche l’emittente pubblica fiamminga belga VRT ha riportato la notizia citando Belga con il titolo “Emine Erdoğan ha scritto una lettera a Melania Trump su Gaza: ‘È diventata un cimitero per bambini’”. Nella notizia si legge: “Dopo il suo discorso sui bambini ucraini, la ‘First Lady’ turca Emine Erdoğan chiede alla sua omologa americana Melania Trump di parlare delle sofferenze dei bambini della Striscia di Gaza. Lo fa in una lettera. È degno di nota? Emine Erdoğan alza spesso la voce (sulla questione di Gaza)”.

Nella notizia è stato riportato anche il testo completo della lettera.

Repubblica Ceca

Anche il quotidiano Blesk, pubblicato nella Repubblica Ceca, ha riportato la notizia con il titolo “La moglie di Erdoğan ha scritto una lettera a Melania Trump sui bambini di Gaza”.

Nel'l’articolo, in cui si riferisce che Emine Erdoğan ha elogiato la sensibilità dimostrata da Melania Trump nei confronti dei bambini ucraini, si afferma che ha invitato quest’ultima a mostrare lo stesso interesse anche per i bambini di Gaza.

Uno dei portali di notizie più letti della Bosnia-Erzegovina, “Klix”, ha dato ampio spazio alla lettera inviata da Emine Erdoğan a Melania Trump su Gaza, titolandola “Comunicazione tra First Lady”.

Anche il sito web del quotidiano più letto del Paese, “Dnevni Avaz”, ha dato risalto a Emine Erdoğan,

riportando la notizia che la first lady turca ha scritto una lettera in cui descrive la crisi umanitaria a

Gaza e l’ha inviata a Melania Trump.

Anche l’agenzia di stampa serba Tanjug ha dato ampio spazio alla lettera di Emine Erdoğan su Gaza. Anche “Blic”, uno dei portali di notizie più letti in Serbia, ha pubblicato un articolo dal titolo “Emine Erdoğan ha chiesto a Melania Trump di pensare anche ai bambini di Gaza”, in cui si legge: “Emine Erdoğan ha chiesto a Melania Trump di scrivere una lettera a Netanyahu, così come ha fatto con Putin”.

Il portale di notizie più letto in Montenegro, “CDM”, ha sottolineato che Emine Erdoğan ha chiesto a Melania Trump di pensare anche ai bambini di Gaza.

- Australia*

Il sito di notizie australiano 9news ha riportato la notizia con il titolo “Emine Erdoğan ha invitato Melania Trump a parlare dei bambini di Gaza”.

Nella notizia, in cui si afferma che Emine Erdoğan ha invitato Melania Trump a mostrare la stessa sensibilità dimostrata per la guerra in Ucraina anche nei confronti della crisi umanitaria a Gaza, è stato dato ampio spazio al contenuto della lettera.

Malesia, Singapore e Bangladesh

Il sito malese Free Malaysia Today ha pubblicato la notizia con il titolo che evidenzia come Emine Erdoğan abbia invitato Melania Trump a sostenere i bambini di Gaza.

Nell’articolo si segnala che Emine Erdoğan ha esortato Melania Trump a inviare una lettera al Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu affinché ponga fine alla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. Viene riportata la frase di Emine Erdoğan: “Condivido profondamente le emozioni espresse nella sua lettera, come madre, come donna e come essere umano, e spero che possiate coltivare la stessa speranza per i bambini di Gaza, assetati di pace e serenità.” L’articolo richiama anche l’attenzione sul fatto che le Nazioni Unite hanno dichiarato la fame a Gaza.

Il sito di Singapore The Straits Times ha messo in prima pagina l’appello di Emine Erdoğan a Melania Trump a favore dei bambini di Gaza.