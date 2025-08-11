Sul fronte della lotta al terrorismo, il Consiglio ha sottolineato l'importanza di contrastare con determinazione ogni forma di terrorismo presente sul territorio siriano, manifestando seria preoccupazione per la minaccia che i gruppi terroristici continuano a rappresentare per la stabilità del Paese.

L'organismo delle Nazioni Unite ha ribadito il proprio sostegno all'attuazione di un processo politico inclusivo, guidato e gestito direttamente dai siriani, senza interferenze esterne.

Infine, è stata enfatizzata la necessità imprescindibile di garantire protezione a tutti i gruppi etnici e religiosi presenti nel Paese, avvertendo che senza questo prerequisito fondamentale non sarà possibile raggiungere "alcun miglioramento significativo" della situazione siriana.

Il Consiglio di Sicurezza ha inoltre accolto con favore la dichiarazione rilasciata dalle autorità provvisorie siriane, che condanna fermamente la violenza e annuncia l'adozione di misure concrete per identificare i responsabili di crimini e assicurarli alla giustizia.

La dichiarazione dell'ONU giunge in una fase cruciale per la Siria, dopo la caduta di Bashar al-Assad avvenuta alla fine del 2024, evento che ha posto termine a circa 25 anni di regime autoritario. La nuova leadership siriana si trova ora impegnata nel complesso processo di ristabilimento della stabilità nazionale.

Tuttavia, il quadro regionale si è ulteriormente complicato dopo la destituzione di Assad. Israele ha infatti violato l'Accordo sulla separazione delle forze del 1974, procedendo all'occupazione della zona cuscinetto smilitarizzata sulle Alture del Golan e ampliando di conseguenza la propria presenza territoriale.

Parallelamente, l’Israele ha intensificato le operazioni militari, conducendo centinaia di raid aerei mirati contro installazioni militari siriane, velivoli da combattimento, sistemi missilistici e infrastrutture della difesa aerea del Paese.