Vance: "L'accordo Russia-Ucraina non renderà nessuno 'super felice'"
Il vicepresidente degli Stati Uniti ha dichiarato che Washington sta cercando un accordo che entrambe le parti possano accettare, ma probabilmente entrambe saranno insoddisfatte di esso.
Vance afferma che un incontro tra Trump e Zelenskyy prima della riunione trilaterale in Alaska non sarebbe produttivo. / AP Archive
11 agosto 2025

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha dichiarato che qualsiasi accordo negoziato tra Russia e Ucraina non renderà "nessuno particolarmente felice", mentre l'amministrazione Trump lavora per organizzare un incontro trilaterale tra i leader.

"Sia i russi che gli ucraini, probabilmente, alla fine della giornata, saranno insoddisfatti dell'accordo," ha detto Vance a Fox News domenica.

Il vicepresidente ha affermato che l'amministrazione Trump sta cercando un accordo negoziato che sia accettabile sia per gli ucraini che per i russi, in modo che possano vivere in relativa pace e che le uccisioni si fermino.

Vance ha sottolineato che è stato superato un ostacolo diplomatico, con il presidente Donald Trump che ha ottenuto l'accordo del presidente russo Vladimir Putin per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Uno dei principali blocchi era che Vladimir Putin aveva dichiarato che non si sarebbe mai seduto a un tavolo con Zelensky," ha affermato Vance. "E ora il presidente è riuscito a cambiare questa posizione."

L'amministrazione sta ora lavorando per programmare l'incontro tra i tre leader, ha aggiunto Vance, mentre Trump e Putin si preparano a discutere della guerra durante un incontro previsto per venerdì nello stato americano dell'Alaska.

Alla domanda se Putin dovrebbe incontrare Zelensky prima di incontrare Trump, Vance ha risposto che non ritiene sarebbe "produttivo."

"Penso che, fondamentalmente, il presidente degli Stati Uniti debba essere colui che in qualche modo riunisce questi due leader," ha detto.

Putin ha dichiarato giovedì di non avere nulla in contrario a un incontro trilaterale con Zelenskyy, ma che devono essere create le condizioni necessarie. NBC News ha riferito domenica che la Casa Bianca potrebbe invitare il leader ucraino in Alaska.

Attacchi con droni continuano

Nel frattempo, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che un attacco con droni ucraini nella regione di Tula ha causato la morte di due persone.

Il Ministero ha aggiunto che l'attacco ha preso di mira anche Mosca e altre regioni.

Due persone sono state inoltre ricoverate in ospedale a seguito dell'attacco nella regione di Tula, che confina a nord con la regione di Mosca, ha dichiarato il governatore di Tula Dmitry Milyaev sull'app di messaggistica Telegram.

Il Ministero della Difesa russo ha riferito che le sue unità di difesa aerea hanno distrutto 27 droni ucraini in un arco di tre ore nella tarda serata di domenica, inclusi 11 nella regione di Tula, uno nella regione di Mosca e il resto in altre quattro regioni nel sud e nell'ovest della Russia.

