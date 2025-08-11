Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha dichiarato che qualsiasi accordo negoziato tra Russia e Ucraina non renderà "nessuno particolarmente felice", mentre l'amministrazione Trump lavora per organizzare un incontro trilaterale tra i leader.

"Sia i russi che gli ucraini, probabilmente, alla fine della giornata, saranno insoddisfatti dell'accordo," ha detto Vance a Fox News domenica.

Il vicepresidente ha affermato che l'amministrazione Trump sta cercando un accordo negoziato che sia accettabile sia per gli ucraini che per i russi, in modo che possano vivere in relativa pace e che le uccisioni si fermino.

Vance ha sottolineato che è stato superato un ostacolo diplomatico, con il presidente Donald Trump che ha ottenuto l'accordo del presidente russo Vladimir Putin per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Uno dei principali blocchi era che Vladimir Putin aveva dichiarato che non si sarebbe mai seduto a un tavolo con Zelensky," ha affermato Vance. "E ora il presidente è riuscito a cambiare questa posizione."

L'amministrazione sta ora lavorando per programmare l'incontro tra i tre leader, ha aggiunto Vance, mentre Trump e Putin si preparano a discutere della guerra durante un incontro previsto per venerdì nello stato americano dell'Alaska.

Alla domanda se Putin dovrebbe incontrare Zelensky prima di incontrare Trump, Vance ha risposto che non ritiene sarebbe "produttivo."