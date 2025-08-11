Il ministro degli Esteri neozelandese Winston Peters ha annunciato lunedì che il suo Paese sta valutando attivamente la possibilità di riconoscere lo Stato di Palestina.

Peters ha precisato che il gabinetto guidato dal primo ministro Christopher Luxon prenderà una decisione definitiva entro settembre e che la posizione ufficiale del governo verrà presentata durante la Settimana dei Leader alle Nazioni Unite.

La dichiarazione giunge dopo che nelle ultime settimane diversi Paesi, tra cui Australia, Regno Unito e Canada, hanno manifestato la loro intenzione di procedere verso il riconoscimento dello Stato palestinese.

Il ministro degli Esteri ha sottolineato che, nonostante alcuni stretti partner della Nuova Zelanda abbiano scelto di muoversi in questa direzione, Wellington mantiene una politica estera autonoma. "Intendiamo valutare attentamente la questione per poi agire in conformità con i principi, i valori e gli interessi nazionali della Nuova Zelanda", ha dichiarato Peters.

Il governo neozelandese dovrà determinare se siano stati raggiunti progressi sufficienti affinché i territori palestinesi possano costituire uno Stato vitale e legittimo. "La Nuova Zelanda ha chiarito da tempo che il riconoscimento dello Stato di Palestina è una questione di quando, non di se", ha aggiunto il ministro.