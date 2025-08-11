POLITICA
3 min di lettura
Australia riconoscerà la Palestina all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre
Il primo ministro australiano Anthony Albanese afferma che la pace sarà solo temporanea fino a quando non sarà permanente lo Stato palestinese.
Australia riconoscerà la Palestina all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre
Albanese afferma che la situazione nella Gaza assediata ha superato le paure del mondo. / Reuters Archive
11 agosto 2025

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato che il suo Paese riconoscerà uno Stato palestinese durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre, seguendo passi simili intrapresi da Canada, Regno Unito e Francia.

"Fino a quando la statualità di Israele e Palestina non sarà permanente, la pace potrà essere solo temporanea," ha detto ai giornalisti domenica. "L'Australia riconoscerà il diritto del popolo palestinese a uno Stato proprio."

Albanese ha sottolineato che il riconoscimento della Palestina sarà basato sull'impegno dell'Autorità Palestinese.

Ha inoltre aggiunto che la situazione nella Gaza assediata ha superato le paure del mondo e che Israele continua a sfidare il diritto internazionale.

Albanese sostiene una soluzione a due Stati, con il suo governo di centro-sinistra che appoggia il diritto di Israele a esistere entro confini sicuri e il diritto dei palestinesi a uno Stato proprio.

Riconoscimento globale

Francia e Canada hanno annunciato il mese scorso l'intenzione di riconoscere uno Stato palestinese, mentre il Regno Unito ha dichiarato che farà lo stesso a meno che Israele non affronti la crisi umanitaria nei territori palestinesi e non raggiunga un cessate il fuoco.

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato a luglio che intende riconoscere la Palestina durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre.

Suggerito

Pochi giorni dopo, a seguito di una forte pressione pubblica, il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che anche il Regno Unito riconoscerà la Palestina durante l'Assemblea Generale di settembre.

Subito dopo, il Primo Ministro canadese Mark Carney ha dichiarato che il Canada riconoscerà la Palestina, citando l'impegno del paese per la soluzione a due Stati.

La rabbia di Netanyahu

Israele ha condannato le decisioni dei paesi di sostenere uno Stato palestinese, sostenendo che ciò premierà il gruppo di resistenza palestinese Hamas.

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato domenica ai giornalisti che la maggior parte dei cittadini israeliani è contraria alla creazione di uno Stato palestinese, ritenendo che porterebbe guerra e non pace, mentre migliaia di manifestanti hanno invaso le strade di Tel Aviv per opporsi al suo piano di intensificare il genocidio quasi biennale e di occupare Gaza.

"Vedere Paesi europei e l'Australia entrare in quel vicolo cieco così facilmente, cadere proprio lì... è deludente e penso che sia davvero vergognoso, ma non cambierà la nostra posizione," ha detto Netanyahu.

Nonostante le affermazioni di Israele e degli Stati Uniti secondo cui è la Palestina a rifiutare la pace, Netanyahu ha ripetutamente dichiarato che non ci sarà mai uno Stato palestinese finché sarà Primo Ministro.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us