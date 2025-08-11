Pochi giorni dopo, a seguito di una forte pressione pubblica, il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che anche il Regno Unito riconoscerà la Palestina durante l'Assemblea Generale di settembre.

Subito dopo, il Primo Ministro canadese Mark Carney ha dichiarato che il Canada riconoscerà la Palestina, citando l'impegno del paese per la soluzione a due Stati.

La rabbia di Netanyahu

Israele ha condannato le decisioni dei paesi di sostenere uno Stato palestinese, sostenendo che ciò premierà il gruppo di resistenza palestinese Hamas.

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato domenica ai giornalisti che la maggior parte dei cittadini israeliani è contraria alla creazione di uno Stato palestinese, ritenendo che porterebbe guerra e non pace, mentre migliaia di manifestanti hanno invaso le strade di Tel Aviv per opporsi al suo piano di intensificare il genocidio quasi biennale e di occupare Gaza.

"Vedere Paesi europei e l'Australia entrare in quel vicolo cieco così facilmente, cadere proprio lì... è deludente e penso che sia davvero vergognoso, ma non cambierà la nostra posizione," ha detto Netanyahu.

Nonostante le affermazioni di Israele e degli Stati Uniti secondo cui è la Palestina a rifiutare la pace, Netanyahu ha ripetutamente dichiarato che non ci sarà mai uno Stato palestinese finché sarà Primo Ministro.