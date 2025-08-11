Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato che il suo Paese riconoscerà uno Stato palestinese durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre, seguendo passi simili intrapresi da Canada, Regno Unito e Francia.
"Fino a quando la statualità di Israele e Palestina non sarà permanente, la pace potrà essere solo temporanea," ha detto ai giornalisti domenica. "L'Australia riconoscerà il diritto del popolo palestinese a uno Stato proprio."
Albanese ha sottolineato che il riconoscimento della Palestina sarà basato sull'impegno dell'Autorità Palestinese.
Ha inoltre aggiunto che la situazione nella Gaza assediata ha superato le paure del mondo e che Israele continua a sfidare il diritto internazionale.
Albanese sostiene una soluzione a due Stati, con il suo governo di centro-sinistra che appoggia il diritto di Israele a esistere entro confini sicuri e il diritto dei palestinesi a uno Stato proprio.
Riconoscimento globale
Francia e Canada hanno annunciato il mese scorso l'intenzione di riconoscere uno Stato palestinese, mentre il Regno Unito ha dichiarato che farà lo stesso a meno che Israele non affronti la crisi umanitaria nei territori palestinesi e non raggiunga un cessate il fuoco.
Il Presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato a luglio che intende riconoscere la Palestina durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre.
Pochi giorni dopo, a seguito di una forte pressione pubblica, il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che anche il Regno Unito riconoscerà la Palestina durante l'Assemblea Generale di settembre.
Subito dopo, il Primo Ministro canadese Mark Carney ha dichiarato che il Canada riconoscerà la Palestina, citando l'impegno del paese per la soluzione a due Stati.
La rabbia di Netanyahu
Israele ha condannato le decisioni dei paesi di sostenere uno Stato palestinese, sostenendo che ciò premierà il gruppo di resistenza palestinese Hamas.
Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato domenica ai giornalisti che la maggior parte dei cittadini israeliani è contraria alla creazione di uno Stato palestinese, ritenendo che porterebbe guerra e non pace, mentre migliaia di manifestanti hanno invaso le strade di Tel Aviv per opporsi al suo piano di intensificare il genocidio quasi biennale e di occupare Gaza.
"Vedere Paesi europei e l'Australia entrare in quel vicolo cieco così facilmente, cadere proprio lì... è deludente e penso che sia davvero vergognoso, ma non cambierà la nostra posizione," ha detto Netanyahu.
Nonostante le affermazioni di Israele e degli Stati Uniti secondo cui è la Palestina a rifiutare la pace, Netanyahu ha ripetutamente dichiarato che non ci sarà mai uno Stato palestinese finché sarà Primo Ministro.