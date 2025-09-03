La Türkiye ha inviato aiuti umanitari per assistere le persone colpite dal devastante terremoto che ha lasciato migliaia di sfollati nella provincia afghana di Kunar. Le operazioni di soccorso e assistenza proseguono nel terzo giorno della catastrofe, con interi villaggi ridotti in macerie.

Il Ministero della Difesa turco ha dichiarato mercoledì sulla piattaforma X: «A causa del terremoto avvenuto nella provincia di Kunar in Afghanistan, un aereo A400M delle nostre Forze Aeree è decollato dall’aeroporto di Kayseri/Erkilet trasportando aiuti umanitari predisposti dall’AFAD e dalla Mezzaluna Rossa Turca, destinati all’Afghanistan.»

Un funzionario talebano nella provincia di Kunar ha dichiarato all’Agenzia Anadolu, a condizione di anonimato, che l’amministrazione provvisoria pianifica il trasferimento della popolazione in aree più sicure, mentre alcuni aiuti hanno già raggiunto le zone remote nella notte precedente.

«La popolazione locale rifiuta di abbandonare l’area mentre i corpi dei loro cari sono ancora sotto le macerie. Per questo abbiamo iniziato a distribuire tende e altri beni di prima necessità», ha aggiunto il funzionario.

La provincia di Kunar, nell’est dell’Afghanistan, è stata la zona maggiormente colpita dal terremoto. Finora, il sisma ha provocato oltre 1.400 vittime.

Le autorità hanno dichiarato che il terreno montuoso e le strade danneggiate rendono difficile il trasporto degli aiuti, ma squadre di soccorso e assistenza hanno raggiunto tutte le aree colpite.

«Dove possibile, inviamo i materiali di aiuto via terra, mentre nelle zone inaccessibili a causa del terremoto utilizziamo elicotteri per trasportare forniture e trasferire i feriti negli ospedali», ha spiegato un funzionario.

‘Estremamente difficile’

Abdul Wahid, residente a Kunar, ha riferito che le scosse di assestamento continuano, generando paura tra la popolazione.

Martedì, un nuovo terremoto di magnitudo 5,2 ha colpito il nord-est dell’Afghanistan e la scossa è stata avvertita anche nel nord-ovest del Pakistan.

Le organizzazioni umanitarie sottolineano la necessità di un sostegno internazionale urgente per prevenire che l’entità della distruzione si trasformi in una crisi ancora più grave.