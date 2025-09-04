Secondo quanto riportato da CBS News giovedì, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di rimanere impegnato a perseguire un accordo di pace tra Russia e Ucraina, nonostante le crescenti incertezze sulla possibilità di colloqui diretti tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
“Ho osservato la situazione, l’ho seguita e ne ho parlato con il presidente Putin e il presidente Zelensky,” ha detto Trump in un’intervista telefonica con CBS News mercoledì. “Qualcosa accadrà, ma non sono ancora pronti. Ma qualcosa accadrà. Lo porteremo a termine.”
Mercoledì, Trump ha dichiarato di avere in programma di discutere della guerra in Ucraina nei prossimi giorni, dopo che il suo vertice in Alaska con Putin ad agosto non ha portato a una svolta significativa. Un funzionario della Casa Bianca ha affermato che Trump dovrebbe parlare al telefono giovedì con Zelensky.
“La Russia non discuterà di interventi stranieri in Ucraina in nessuna forma o formato, poiché sono fondamentalmente inaccettabili e minano ogni tipo di sicurezza,” ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante un forum economico nell’estremo oriente della Russia.
Nel frattempo, la Russia ha segnalato un irrigidimento della sua posizione in vista dei prossimi colloqui europei con Zelensky, dichiarando che non prenderà in considerazione il dispiegamento di truppe straniere in Ucraina “in nessun formato”, secondo quanto riferito dalla portavoce Zakharova.
Garanzie di sicurezza per l’Ucraina
In una dichiarazione correlata, Mosca ha anche criticato l’iniziativa di Kiev di ottenere garanzie di sicurezza dagli alleati europei, definendola una minaccia alla stabilità regionale.
Zakharova ha descritto le garanzie proposte come “un trampolino per il terrore” e “garanzie di pericolo per il continente europeo.”
Putin ha inoltre dichiarato mercoledì di essere pronto a incontrare Zelensky se il presidente ucraino si recasse a Mosca, ma ha sottolineato che un tale incontro dovrebbe essere ben preparato e portare a risultati concreti.
Il ministro degli Esteri ucraino ha respinto l’idea di Mosca come sede per un simile incontro.
Trump ha detto a CBS News di essere insoddisfatto del massacro tra Russia e Ucraina, ma che continuerà a spingere per un accordo di pace.
“Penso che riusciremo a sistemare tutto. Francamente, pensavo che la questione russa sarebbe stata una delle più facili da risolvere tra quelle che ho affrontato, ma sembra essere un po’ più complicata di altre,” ha detto.
Trump si è detto frustrato per la sua incapacità di fermare i combattimenti, iniziati con l’offensiva militare su larga scala della Russia contro l’Ucraina nel febbraio 2022, dopo aver inizialmente previsto di poter porre fine al conflitto rapidamente una volta entrato in carica a gennaio.