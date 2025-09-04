Secondo quanto riportato da CBS News giovedì, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di rimanere impegnato a perseguire un accordo di pace tra Russia e Ucraina, nonostante le crescenti incertezze sulla possibilità di colloqui diretti tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Ho osservato la situazione, l’ho seguita e ne ho parlato con il presidente Putin e il presidente Zelensky,” ha detto Trump in un’intervista telefonica con CBS News mercoledì. “Qualcosa accadrà, ma non sono ancora pronti. Ma qualcosa accadrà. Lo porteremo a termine.”

Mercoledì, Trump ha dichiarato di avere in programma di discutere della guerra in Ucraina nei prossimi giorni, dopo che il suo vertice in Alaska con Putin ad agosto non ha portato a una svolta significativa. Un funzionario della Casa Bianca ha affermato che Trump dovrebbe parlare al telefono giovedì con Zelensky.

“La Russia non discuterà di interventi stranieri in Ucraina in nessuna forma o formato, poiché sono fondamentalmente inaccettabili e minano ogni tipo di sicurezza,” ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante un forum economico nell’estremo oriente della Russia.

Nel frattempo, la Russia ha segnalato un irrigidimento della sua posizione in vista dei prossimi colloqui europei con Zelensky, dichiarando che non prenderà in considerazione il dispiegamento di truppe straniere in Ucraina “in nessun formato”, secondo quanto riferito dalla portavoce Zakharova.

Garanzie di sicurezza per l’Ucraina

In una dichiarazione correlata, Mosca ha anche criticato l’iniziativa di Kiev di ottenere garanzie di sicurezza dagli alleati europei, definendola una minaccia alla stabilità regionale.