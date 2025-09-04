Secondo quanto riferito dalle autorità locali, almeno 60 persone hanno perso la vita in seguito al naufragio di un'imbarcazione con a bordo oltre 100 passeggeri nello Stato del Niger, situato nella regione settentrionale della Nigeria.
L'imbarcazione era partita martedì mattina da Tungan Sule, nell'area di Malale, diretta alla città di Dugga per una visita di condoglianze. Tuttavia, si è scontrata con un tronco d'albero sommerso nei pressi della comunità di Gausawa, nella Borgu Local Government Area.
Abdullahi Baba Ara, presidente della Borgu Local Government Area, ha dichiarato mercoledì all'agenzia di stampa Reuters: "Il numero delle vittime del naufragio è salito a 60", aggiungendo che le condizioni di dieci persone sono gravi e che molte altre risultano ancora disperse.
L'incidente è avvenuto intorno alle 11:00 ora locale (10:00 GMT). Sa’adu Inuwa Muhammad, leader della regione di Shagumi, ha riferito di essere giunto sul luogo poco dopo l'accaduto, affermando: "C'erano più di 100 persone a bordo dell'imbarcazione. Siamo riusciti a recuperare 31 corpi dal fiume. Anche l'imbarcazione è stata recuperata e rimossa", precisando che la maggior parte delle vittime erano donne e bambini. Quattro delle persone decedute sono state sepolte martedì secondo il rito islamico.
L'Agenzia per la Gestione delle Emergenze dello Stato del Niger (NSEMA) ha annunciato che i soccoritori locali e le squadre di emergenza continuano le operazioni di soccorso. L'agenzia ha confermato che 29 persone sono morte, 50 sono state salvate e due sono ancora disperse, aggiungendo che il numero delle vittime è aumentato con il ritrovamento di nuovi corpi. L'agenzia ha riferito che l'imbarcazione era sovraccarica e si è capovolta dopo aver colpito un tronco d'albero.
In Nigeria, soprattutto durante la stagione delle piogge, gli incidenti nautici sono frequenti a causa della scarsa applicazione delle misure di sicurezza, del sovraccarico e dell'uso di imbarcazioni mal tenute. Negli ultimi anni, centinaia di persone hanno perso la vita in incidenti simili nelle vie navigabili interne.
Le autorità hanno dichiarato che indagheranno se le norme di sicurezza siano state rispettate e se gli operatori abbiano ignorato gli avvertimenti relativi ai livelli dell'acqua nella zona.