L'Agenzia per la Gestione delle Emergenze dello Stato del Niger (NSEMA) ha annunciato che i soccoritori locali e le squadre di emergenza continuano le operazioni di soccorso. L'agenzia ha confermato che 29 persone sono morte, 50 sono state salvate e due sono ancora disperse, aggiungendo che il numero delle vittime è aumentato con il ritrovamento di nuovi corpi. L'agenzia ha riferito che l'imbarcazione era sovraccarica e si è capovolta dopo aver colpito un tronco d'albero.

In Nigeria, soprattutto durante la stagione delle piogge, gli incidenti nautici sono frequenti a causa della scarsa applicazione delle misure di sicurezza, del sovraccarico e dell'uso di imbarcazioni mal tenute. Negli ultimi anni, centinaia di persone hanno perso la vita in incidenti simili nelle vie navigabili interne.

Le autorità hanno dichiarato che indagheranno se le norme di sicurezza siano state rispettate e se gli operatori abbiano ignorato gli avvertimenti relativi ai livelli dell'acqua nella zona.