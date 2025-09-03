A Gaza, il numero dei morti per fame ha raggiunto i 367, di cui 131 bambini. Il ministero della Salute palestinese ha riferito che nelle ultime 24 ore altre sei persone, tra cui un bambino, hanno perso la vita a causa delle politiche israeliane di privazione forzata e grave malnutrizione.

Il ministero ha precisato che 89 dei decessi, tra cui 16 bambini, si sono verificati dopo che, il mese scorso, il sistema ONU di monitoraggio della fame (Integrated Food Security Phase Classification – IPC) aveva dichiarato la città di Gaza come zona di carestia.

Nel frattempo, secondo quanto riportato da operatori sanitari e autorità locali, almeno 13 persone sono morte negli attacchi condotti dall'esercito israeliano a Gaza.

Fonti mediche intervistate dall'Agenzia Anadolu hanno spiegato che un elicottero israeliano ha colpito un'abitazione nella parte occidentale della città, provocando la morte di cinque persone, tra cui una donna incinta e il suo bambino non ancora nato.

Un altro edificio nel centro di Gaza è stato colpito da un elicottero militare, causando la morte di tre persone.

Le forze israeliane hanno preso di mira anche le tende che ospitano civili sfollati vicino all'ospedale specialistico Ranteesi nel quartiere di Nasr. Numerose persone sono rimaste ferite, alcune in condizioni gravi.

Aerei da guerra israeliani hanno colpito un edificio residenziale sempre nel quartiere di Nasr, ferendo diverse persone.

Nel frattempo, nell'ambito del piano di occupazione, l'esercito israeliano ha continuato a far esplodere abitazioni nel quartiere di Sheikh Radwan a Gaza utilizzando robot esplosivi.