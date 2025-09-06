Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia, seppur con ritardo, ha finalmente accettato il percorso di Kiev verso l’adesione all’Unione Europea e ha invitato l’Ungheria a riconsiderare la propria opposizione ai negoziati con l’Ucraina.

Secondo quanto riportato dalla stampa ucraina, parlando in conferenza con il presidente del Consiglio europeo António Costa, Zelensky ha affermato: “Finalmente sentiamo dalla Russia segnali che riconoscono l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. Purtroppo, accettano la realtà con così tanto ritardo”.

Zelensky ha ricordato che Mosca si opponeva a questa prospettiva sin dal 2013.

“Ma ora – ha aggiunto il capo di Stato – anche i grandi amici della Russia in Europa devono prenderne atto. Se perfino Putin non si oppone più, la posizione di alcuni Paesi, in particolare dell’Ungheria, sui negoziati appare davvero strana”.

Martedì il presidente russo Vladimir Putin, dopo l’incontro a Pechino con il premier slovacco Robert Fico, aveva dichiarato ai giornalisti che Mosca non è contraria all’adesione dell’Ucraina all’UE.

La contrarietà all’ingresso nella NATO