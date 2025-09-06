Secondo fonti palestinesi, Israele starebbe imponendo uno sfollamento di massa, impedendo ai residenti di Gaza City e del nord della Striscia di rientrare nelle proprie case, e utilizzando la fame come strumento di guerra.

L’Ufficio stampa del governo di Gaza denuncia che centinaia di migliaia di camion umanitari sono stati bloccati all’ingresso della Striscia e che 2,4 milioni di persone – di cui oltre 1 milione bambini – si trovano sull’orlo della carestia.

L’ufficio ha attribuito la responsabilità di questa distruzione a Israele e ai suoi sostenitori, in particolare agli Stati Uniti, e ha rivolto un appello ai Paesi arabi e islamici, alla comunità internazionale e alle Nazioni Unite affinché intervengano “per fermare immediatamente l’aggressione, revocare l’assedio, garantire il ritorno delle famiglie sfollate e costringere i leader israeliani a rispondere davanti ai tribunali internazionali”.

Il conflitto, definito come “guerra genocida”, è entrato venerdì nel suo 700° giorno: secondo le autorità palestinesi, Israele avrebbe ucciso oltre 64.300 palestinesi. Le operazioni militari hanno devastato un territorio già piegato da una carestia imposta da Tel Aviv.

Lo scorso novembre la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e contro l’umanità a Gaza. Israele è inoltre chiamato a rispondere davanti alla Corte internazionale di giustizia in un procedimento per genocidio.