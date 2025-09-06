Finora non è stata presentata alcuna denuncia, mentre Schrank ha fatto sapere che gli ispettori hanno raccolto ulteriori prove all’interno dello stabilimento nell’ambito del mandato di perquisizione. All’operazione, oltre a HSI, hanno partecipato anche FBI, Agenzia delle Dogane e della Protezione delle Frontiere (CBP), Ufficio per Alcol, Tabacco, Armi da Fuoco ed Esplosivi (ATF), Agenzia antidroga (DEA) e U.S. Marshals.

Lo stabilimento da 5,5 miliardi di dollari, frutto di una joint venture tra Hyundai e LG, era stato celebrato nel 2023 dal governatore della Georgia Brian Kemp come “il più grande progetto di sviluppo economico nella storia della Georgia”.

L’impianto, ancora in costruzione, avrebbe dovuto aprire il prossimo anno, ma non è chiaro se il calendario subirà modifiche.

In una nota, Hyundai ha dichiarato di seguire da vicino la situazione e di essere impegnata a comprendere i dettagli dell’accaduto, sottolineando che le persone arrestate non sono dipendenti diretti della Hyundai Motor Company. “La nostra priorità – ha affermato la società – è la sicurezza e il benessere di tutti coloro che lavorano presso il nostro stabilimento. Rispettiamo tutte le leggi e le normative nei Paesi in cui operiamo.”