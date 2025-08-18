Migliaia di israeliani hanno organizzato uno sciopero nazionale, bloccando autostrade in diverse città per fare pressione sul governo di Benjamin Netanyahu affinché raggiunga un accordo di scambio di prigionieri con i palestinesi e ponga fine alla guerra in corso a Gaza.

Lo sciopero generale di domenica è stato indetto dalle famiglie degli israeliani catturati e detenuti a Gaza, che temono che la decisione del governo israeliano della scorsa settimana di occupare completamente Gaza possa mettere in pericolo la vita dei loro cari.

I manifestanti hanno cercato di bloccare strade, tunnel e ponti a Gerusalemme e Tel Aviv, costringendo le autorità a utilizzare cannoni ad acqua per disperderli.

I dimostranti hanno anche incendiato pneumatici, causando gravi disagi al traffico.

Centinaia di aziende private, municipalità e organizzazioni hanno aderito all'azione, mentre l'emittente pubblica KAN ha riferito che migliaia di manifestanti hanno bloccato le principali strade, causando ingorghi e la sospensione dei servizi ferroviari.

Ristoranti e caffè hanno chiuso, mentre Haaretz ha riportato che decine di artisti, celebrità e atleti israeliani hanno espresso il loro sostegno e partecipato allo sciopero.

Grandi sindacati, tra cui avvocati, medici e il forum delle imprese, così come l'Università Ebraica di Gerusalemme, hanno confermato la loro partecipazione allo sciopero.

La polizia israeliana ha dichiarato che 38 manifestanti sono stati arrestati in tutto il paese durante lo sciopero, secondo il quotidiano Yedioth Ahronoth.

Partecipazione dell'opposizione

Il leader dell'opposizione Yair Lapid ha visitato Hostages Square a Tel Aviv per partecipare allo sciopero.

“Oggi stiamo bloccando il paese. Perché i nostri ostaggi non sono pedine che il governo può sacrificare per lo sforzo bellico, sono cittadini che il governo deve riportare alle loro famiglie,” ha detto Lapid ai manifestanti in un video pubblicato su X.

“Non ci fermeranno, non ci stancheranno e non ci esauriranno. Continueremo a lottare finché gli ostaggi non torneranno a casa, ci sarà un accordo e la guerra finirà,” ha aggiunto.