Migliaia di israeliani hanno organizzato uno sciopero nazionale, bloccando autostrade in diverse città per fare pressione sul governo di Benjamin Netanyahu affinché raggiunga un accordo di scambio di prigionieri con i palestinesi e ponga fine alla guerra in corso a Gaza.
Lo sciopero generale di domenica è stato indetto dalle famiglie degli israeliani catturati e detenuti a Gaza, che temono che la decisione del governo israeliano della scorsa settimana di occupare completamente Gaza possa mettere in pericolo la vita dei loro cari.
I manifestanti hanno cercato di bloccare strade, tunnel e ponti a Gerusalemme e Tel Aviv, costringendo le autorità a utilizzare cannoni ad acqua per disperderli.
I dimostranti hanno anche incendiato pneumatici, causando gravi disagi al traffico.
Centinaia di aziende private, municipalità e organizzazioni hanno aderito all'azione, mentre l'emittente pubblica KAN ha riferito che migliaia di manifestanti hanno bloccato le principali strade, causando ingorghi e la sospensione dei servizi ferroviari.
Ristoranti e caffè hanno chiuso, mentre Haaretz ha riportato che decine di artisti, celebrità e atleti israeliani hanno espresso il loro sostegno e partecipato allo sciopero.
Grandi sindacati, tra cui avvocati, medici e il forum delle imprese, così come l'Università Ebraica di Gerusalemme, hanno confermato la loro partecipazione allo sciopero.
La polizia israeliana ha dichiarato che 38 manifestanti sono stati arrestati in tutto il paese durante lo sciopero, secondo il quotidiano Yedioth Ahronoth.
Partecipazione dell'opposizione
Il leader dell'opposizione Yair Lapid ha visitato Hostages Square a Tel Aviv per partecipare allo sciopero.
“Oggi stiamo bloccando il paese. Perché i nostri ostaggi non sono pedine che il governo può sacrificare per lo sforzo bellico, sono cittadini che il governo deve riportare alle loro famiglie,” ha detto Lapid ai manifestanti in un video pubblicato su X.
“Non ci fermeranno, non ci stancheranno e non ci esauriranno. Continueremo a lottare finché gli ostaggi non torneranno a casa, ci sarà un accordo e la guerra finirà,” ha aggiunto.
Anche il leader di National Unity Benny Gantz ha espresso sostegno ai manifestanti, chiedendo al governo di non attaccare le famiglie degli ostaggi.
L'ex Ministro della Difesa Yoav Gallant ha partecipato allo sciopero a Tel Aviv in sostegno delle famiglie degli ostaggi.
“Abbiamo il dovere supremo di riportare tutti a casa,” ha dichiarato Gallant in dichiarazioni riportate dal quotidiano Yedioth Ahronoth.
I presidenti delle università israeliane erano presenti alle proteste per chiedere al governo Netanyahu di raggiungere un cessate il fuoco e un accordo di scambio di prigionieri.
“Lo scorso marzo, tutti i rettori delle università e dei college in Israele hanno firmato una lettera al Primo Ministro. Abbiamo dichiarato chiaramente che il governo deve completare l'accordo e riportare tutti indietro,” ha detto Daniel Chamovitz, presidente dell'Università Ben-Gurion del Negev, nel suo discorso.
“Non si trattava di una rivendicazione politica; era una richiesta morale e di coscienza,” ha aggiunto.
Estrema destra
L'opposizione di estrema destra e alcuni membri del governo israeliano di estrema destra hanno condannato lo sciopero, con il Ministro delle Finanze di estrema destra Bezalel Smotrich che ha accusato gli organizzatori di “manipolazione emotiva a beneficio di Hamas.”
“Come appare al momento, nonostante una preparazione folle da parte di media irresponsabili e una serie di attori politici interessati, la campagna non sta prendendo piede e coinvolge pochissime persone,” ha affermato.
Il Ministro della Sicurezza Nazionale di estrema destra Itamar Ben-Gvir ha dichiarato su X che i manifestanti sono “le stesse persone che hanno indebolito Israele allora e stanno cercando di farlo di nuovo oggi.”
L'8 agosto, il Gabinetto di Sicurezza di Israele ha approvato il piano di Netanyahu per occupare completamente Gaza City, suscitando forti critiche internazionali da parte di molti paesi e organizzazioni per i diritti umani.
Secondo le stime israeliane, circa 50 prigionieri rimangono a Gaza, di cui 20 si ritiene siano vivi, mentre Israele detiene più di 10.800 palestinesi nelle sue prigioni in condizioni precarie, con gruppi per i diritti umani che riportano decessi dovuti a torture, fame e negligenza medica.