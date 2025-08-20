MONDO
Afghanistan, sale a 76 il bilancio delle vittime dell'incidente di un autobus
La polizia del distretto di Guzara, vicino alla città di Herat, dove l'incidente è avvenuto martedì sera, ha riferito che l'autobus si è scontrato con una motocicletta e un'autocisterna, innescando un incendio.
Personale di sicurezza ispeziona i resti di un autobus sul luogo di un incidente nel distretto di Guzara, provincia di Herat, il 20 agosto 2025. / AFP
Il bilancio delle vittime di una collisione tra un autobus che trasportava migranti afghani di ritorno dall'Iran e altri due veicoli nell'Afghanistan occidentale è salito a 76, ha dichiarato mercoledì un funzionario provinciale.

"Settantasei cittadini del paese... hanno perso la vita nell'incidente, e altre tre persone sono rimaste gravemente ferite," ha affermato Mohammad Yousuf Saeedi, portavoce del governo provinciale di Herat, in una dichiarazione.

L'autobus trasportava afghani recentemente rientrati dall'Iran verso la capitale Kabul, ha spiegato Saeedi all'AFP martedì.

Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni, almeno 1,5 milioni di persone sono tornate in Afghanistan dall'inizio di quest'anno dall'Iran e dal Pakistan, entrambi paesi che hanno cercato di espellere i migranti dopo decenni di accoglienza.

L'agenzia di stampa statale Bakhtar News Agency ha dichiarato martedì che l'incidente è stato uno dei più mortali nel paese negli ultimi anni.

Gli incidenti stradali sono frequenti in Afghanistan, attribuiti a strade danneggiate da decenni di guerra, guida spericolata sulle autostrade e insufficiente applicazione delle normative.

A dicembre dello scorso anno, due incidenti che hanno coinvolto un'autocisterna e un camion su un'autostrada nel centro dell'Afghanistan hanno causato almeno 52 morti.

