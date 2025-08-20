Il bilancio delle vittime di una collisione tra un autobus che trasportava migranti afghani di ritorno dall'Iran e altri due veicoli nell'Afghanistan occidentale è salito a 76, ha dichiarato mercoledì un funzionario provinciale.

"Settantasei cittadini del paese... hanno perso la vita nell'incidente, e altre tre persone sono rimaste gravemente ferite," ha affermato Mohammad Yousuf Saeedi, portavoce del governo provinciale di Herat, in una dichiarazione.

L'autobus trasportava afghani recentemente rientrati dall'Iran verso la capitale Kabul, ha spiegato Saeedi all'AFP martedì.

Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni, almeno 1,5 milioni di persone sono tornate in Afghanistan dall'inizio di quest'anno dall'Iran e dal Pakistan, entrambi paesi che hanno cercato di espellere i migranti dopo decenni di accoglienza.