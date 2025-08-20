Un gruppo di dipendenti Microsoft e attivisti hanno organizzato una protesta presso la sede centrale dell'azienda, chiedendo che il colosso tecnologico interrompa i suoi legami con l'esercito israeliano.

Il gruppo ha occupato la East Campus Plaza a Redmond, ribattezzandola “Piazza dei Bambini Palestinesi Martiri” e allestendo un accampamento per evidenziare quella che definiscono la complicità dell'azienda nei crimini di guerra a Gaza, come riportato da The Guardian.

L'azione è stata organizzata da No Tech for Apartheid, una coalizione di lavoratori e gruppi di advocacy, sotto lo slogan “No Azure for Apartheid” — un riferimento ai servizi di cloud computing di Microsoft.

I manifestanti hanno montato tende, striscioni e un tavolo per negoziazioni, invitando i dirigenti dell'azienda a partecipare a un dialogo.

In una lettera aperta e in un manifesto intitolato “Non saremo ingranaggi nella macchina genocida israeliana: un appello per un’Intifada dei Lavoratori,” gli organizzatori hanno esortato i dipendenti a protestare, scioperare e abbandonare il lavoro fino a quando Microsoft non interromperà tutti i contratti con il governo e l'esercito israeliano.

Questo rappresenta l'escalation più visibile di un'ondata di dissenso interno che cresce dall'inizio del 2024.

Azioni precedenti hanno incluso interruzioni durante eventi Microsoft, tra cui discorsi del CEO Satya Nadella e del responsabile dell'AI Mustafa Suleyman.