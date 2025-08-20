La Palestina parteciperà per la prima volta al concorso di Miss Universo. A rappresentarla sarà Nadine Ayoub, 27 anni, coach certificata in salute e nutrizione, eletta Miss Palestina nel 2022.
Secondo quanto riportato dai media, Ayoub salirà sul palco del concorso a novembre 2025, segnando un debutto storico per il Paese. Cresciuta tra Canada, Stati Uniti e Cisgiordania, oggi vive a Dubai e a Ramallah.
«Sono onorata di annunciare che, per la prima volta, la Palestina sarà rappresentata a Miss Universo», ha dichiarato su Instagram. «Oggi salgo sul palco non solo con un titolo, ma con una verità».
Nel suo messaggio, Ayoub ha sottolineato la difficile situazione del popolo palestinese: «Mentre la Palestina affronta il dolore, soprattutto a Gaza, porto la voce di chi si rifiuta di essere messo a tacere».
Il concorso di Miss Universo, seguito da milioni di spettatori in tutto il mondo, vede ogni anno la partecipazione di oltre 80 Paesi. La presenza palestinese assume un forte valore simbolico, arrivando in un momento in cui la guerra a Gaza domina la scena internazionale e cresce il numero di nazioni che riconoscono lo Stato di Palestina.
Storicamente, Miss Universo non è solo una competizione di bellezza: per molte concorrenti rappresenta anche un’occasione per sostenere cause sociali e riaffermare la propria identità nazionale.