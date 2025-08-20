MONDO
2 min di lettura
Miss Universo, la Palestina debutta per la prima volta con Nadine Ayoub
Nadine Ayoub, destinata a diventare la prima concorrente palestinese di sempre a Miss Universo, afferma che rappresenterà "resilienza, speranza e il battito di un cuore patriottico" quando salirà sul palco a novembre.
Miss Universo, la Palestina debutta per la prima volta con Nadine Ayoub
Miss Palestina parteciperà per la prima volta a Miss Universo / Instagram
20 ore fa

La Palestina parteciperà per la prima volta al concorso di Miss Universo. A rappresentarla sarà Nadine Ayoub, 27 anni, coach certificata in salute e nutrizione, eletta Miss Palestina nel 2022.

Secondo quanto riportato dai media, Ayoub salirà sul palco del concorso a novembre 2025, segnando un debutto storico per il Paese. Cresciuta tra Canada, Stati Uniti e Cisgiordania, oggi vive a Dubai e a Ramallah.

«Sono onorata di annunciare che, per la prima volta, la Palestina sarà rappresentata a Miss Universo», ha dichiarato su Instagram. «Oggi salgo sul palco non solo con un titolo, ma con una verità».

Suggerito

Nel suo messaggio, Ayoub ha sottolineato la difficile situazione del popolo palestinese: «Mentre la Palestina affronta il dolore, soprattutto a Gaza, porto la voce di chi si rifiuta di essere messo a tacere».

Il concorso di Miss Universo, seguito da milioni di spettatori in tutto il mondo, vede ogni anno la partecipazione di oltre 80 Paesi. La presenza palestinese assume un forte valore simbolico, arrivando in un momento in cui la guerra a Gaza domina la scena internazionale e cresce il numero di nazioni che riconoscono lo Stato di Palestina.

Storicamente, Miss Universo non è solo una competizione di bellezza: per molte concorrenti rappresenta anche un’occasione per sostenere cause sociali e riaffermare la propria identità nazionale.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us