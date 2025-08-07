MONDO
Gli Stati Uniti arrestano due cittadini cinesi per esportazione di chip AI, pochi giorni dopo che Pechino ha detenuto due americani
Il Dipartimento di Giustizia accusa una coppia con sede in California di aver inviato chip AI sensibili per un valore di decine di milioni di dollari in Cina tramite il Sud-est asiatico senza licenza, rischiando fino a 20 anni di carcere.
“Gli Stati Uniti hanno arrestato due cittadini cinesi con l'accusa di aver venduto illegalmente microchip sensibili utilizzati in applicazioni di intelligenza artificiale (AI) alla Cina”, ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia, pochi giorni dopo che due cittadini americani sono stati trattenuti a Pechino.

In una dichiarazione, il Dipartimento ha affermato martedì che Chuan Geng e Shiwei Yang sono accusati di aver esportato "decine di milioni di dollari in microchip sensibili utilizzati in applicazioni di intelligenza artificiale" senza ottenere una licenza dal Dipartimento del Commercio tra ottobre 2022 e luglio 2025 attraverso la loro azienda con sede a El Monte, ALX Solutions.

Secondo la dichiarazione, l'azienda ha inviato i microchip in oltre 20 spedizioni nel corso di tre anni a società di logistica in Malesia e Singapore, da dove sono stati successivamente trasferiti in Cina.

"ALX Solutions non ha ricevuto pagamenti dalle entità a cui presumibilmente ha esportato i beni. Invece, ALX Solutions ha ricevuto numerosi pagamenti da aziende con sede a Hong Kong e in Cina, incluso un pagamento di 1 milione di dollari da un'azienda cinese nel gennaio 2024," si legge nella dichiarazione.

Geng e Yang "sono accusati di aver violato l'Export Control Reform Act, un reato che comporta una pena massima prevista dalla legge di 20 anni di carcere," ha aggiunto la dichiarazione.

Escalation dei divieti di uscita

Gli arresti negli Stati Uniti arrivano pochi giorni dopo che la Cina ha annunciato "divieti di uscita" per due cittadini americani—un dipendente del governo statunitense e un alto dirigente bancario—che si trovavano in visita in Cina.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha confermato il 22 luglio che un dipendente dell'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti è stato bloccato in Cina per oltre tre mesi. L'uomo, veterano dell'esercito americano, avrebbe omesso di dichiarare la sua affiliazione governativa in una domanda di visto.

Poco prima, Mao Chenyue, cittadina americana nata a Shanghai e direttrice generale di Wells Fargo, è stata sottoposta a un divieto di uscita durante un viaggio d'affari in Cina. Non è stata in grado di tornare negli Stati Uniti, e Wells Fargo ha successivamente sospeso tutti i viaggi dei dipendenti verso la Cina.

Il Ministero degli Esteri cinese ha confermato la restrizione di viaggio di Mao, affermando che faceva parte di un'"indagine penale," ma ha rifiutato di fornire dettagli. "Tutti in Cina, siano essi cinesi o stranieri, devono rispettare le leggi cinesi," ha dichiarato il portavoce Guo Jiakun.

I divieti di uscita sono stati annunciati proprio mentre l'ingegnere sino-americano Chenguang Gong si è dichiarato colpevole in California di aver rubato oltre 3.600 file sensibili destinati all'uso militare, secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia rilasciata il 21 luglio.

Le autorità statunitensi hanno affermato che Gong aveva legami con "programmi di talento" cinesi e aveva proposto lo sviluppo di tecnologie militari avanzate, come infrarossi e radar, per Pechino.

