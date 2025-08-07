Gli arresti negli Stati Uniti arrivano pochi giorni dopo che la Cina ha annunciato "divieti di uscita" per due cittadini americani—un dipendente del governo statunitense e un alto dirigente bancario—che si trovavano in visita in Cina.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha confermato il 22 luglio che un dipendente dell'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti è stato bloccato in Cina per oltre tre mesi. L'uomo, veterano dell'esercito americano, avrebbe omesso di dichiarare la sua affiliazione governativa in una domanda di visto.

Poco prima, Mao Chenyue, cittadina americana nata a Shanghai e direttrice generale di Wells Fargo, è stata sottoposta a un divieto di uscita durante un viaggio d'affari in Cina. Non è stata in grado di tornare negli Stati Uniti, e Wells Fargo ha successivamente sospeso tutti i viaggi dei dipendenti verso la Cina.

Il Ministero degli Esteri cinese ha confermato la restrizione di viaggio di Mao, affermando che faceva parte di un'"indagine penale," ma ha rifiutato di fornire dettagli. "Tutti in Cina, siano essi cinesi o stranieri, devono rispettare le leggi cinesi," ha dichiarato il portavoce Guo Jiakun.

I divieti di uscita sono stati annunciati proprio mentre l'ingegnere sino-americano Chenguang Gong si è dichiarato colpevole in California di aver rubato oltre 3.600 file sensibili destinati all'uso militare, secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia rilasciata il 21 luglio.

Le autorità statunitensi hanno affermato che Gong aveva legami con "programmi di talento" cinesi e aveva proposto lo sviluppo di tecnologie militari avanzate, come infrarossi e radar, per Pechino.