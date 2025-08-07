MONDO
L'ex-presidente brasiliano Jair Bolsonaro lascia la sede del Partito Liberale a Brasilia / Reuters
18 ore fa

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha presentato ricorso contro un ordine di arresti domiciliari emesso all'inizio di questa settimana dal giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, secondo un documento legale visionato da Reuters.

Gli avvocati di Bolsonaro hanno sostenuto nel loro ricorso, presentato mercoledì, che l'ex presidente non ha violato alcuna delle restrizioni precedentemente imposte e hanno richiesto che l'intera Corte Suprema si esprima sulla questione.

Bolsonaro è stato posto agli arresti domiciliari lunedì, dopo che il giudice Moraes ha citato un presunto mancato rispetto degli ordini del tribunale legati al tentativo di Bolsonaro di coinvolgere il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nei suoi problemi legali.

Il team legale di Bolsonaro aveva già annunciato l'intenzione di contestare l'ordine.

Nel ricorso, hanno negato qualsiasi illecito e hanno richiesto che la Corte riconsideri la decisione attraverso un collegio più ampio di giudici.

Gli arresti domiciliari si aggiungono a una lista crescente di problemi legali che Bolsonaro deve affrontare, essendo sotto indagine per molteplici presunti abusi di potere durante e dopo la sua presidenza.

