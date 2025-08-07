MONDO
Il rapporto intitolato "Documentare l'eccezione palestinese" afferma che il forte aumento riflette solo una frazione di ciò che le comunità affrontano in Canada.
L'NCCM ha riportato un aumento del 1300% dei casi di islamofobia nel mese successivo al 7 ottobre, salito al 1800% nell'arco dell'anno. / Reuters Archive
Un nuovo rapporto ha lanciato l'allarme su un preoccupante aumento degli episodi di odio in Canada dall'inizio della guerra genocida di Israele contro Gaza il 7 ottobre 2023, con crimini d'odio islamofobici e anti-palestinesi che sono aumentati fino al 1.800% in alcune regioni.

Il rapporto, pubblicato mercoledì mattina e intitolato "Documentare l'eccezione palestinese", è stato redatto da Nadia Hasan del Centro di Ricerca sull'Islamofobia dell'Università di York. Esso descrive un aumento "netto e pericoloso" dell'islamofobia, del razzismo anti-palestinese (APR) e del razzismo anti-arabo (AAR) negli ultimi 21 mesi.

"Dopo ottobre 2023, il Canada ha assistito a un aumento del razzismo anti-palestinese, dell'islamofobia e del razzismo anti-arabo che ha avuto un impatto su molte aree della vita e del lavoro dei canadesi", ha dichiarato Hasan durante una conferenza stampa a Ottawa.

Basandosi su consultazioni con 16 organizzazioni canadesi, dati pubblici e rapporti dei media, il rapporto ha rivelato che i Servizi di Polizia di Toronto hanno registrato un aumento del 1.600% anno su anno nei crimini d'odio anti-palestinesi e islamofobici tra il 7 ottobre e il 20 novembre 2023.

Secondo Statistics Canada, nel 2023 si è verificato un aumento del 94% nei crimini d'odio contro i musulmani e un incremento del 52% nei crimini d'odio contro arabi e asiatici occidentali.

Il Consiglio Nazionale dei Musulmani Canadesi (NCCM) ha riportato un aumento del 1.300% nei casi di islamofobia nel mese successivo al 7 ottobre, arrivando al 1.800% nell'arco dell'anno.

Il Centro di Supporto Legale per i Musulmani (MLSC) ha documentato 474 denunce di violazioni dei diritti umani tra ottobre 2023 e marzo 2024, inclusi 345 casi di persone che hanno perso il lavoro o sono state messe in congedo a causa del loro sostegno alla Palestina. Il Centro Legale per la Palestina ha registrato un aumento del 600% nei casi di APR in otto mesi.

Una frazione della realtà

Notando che il rapporto cattura solo una frazione di ciò che le comunità stanno affrontando, Hasan ha dichiarato: "Le informazioni incluse in questo rapporto si basano su interviste con queste organizzazioni, dati forniti da alcune di esse, dati pubblicamente disponibili e rapporti dei media da ottobre 2023 a novembre 2024."

Amira Elghawaby, Rappresentante Speciale del Canada per la Lotta all'Islamofobia, ha avvertito che i risultati richiedono un'azione urgente.

"Lo vediamo nella censura e nel silenziamento dei canadesi che difendono i diritti umani dei palestinesi, con conseguenze reali sulle loro vite e sul loro futuro", ha affermato.

Sottolineando che tali episodi continuano a verificarsi quotidianamente in tutto il Canada e invitando ad affrontarli, ha aggiunto: "Vecchi stereotipi emersi dopo l'11 settembre sono tornati, amplificati dall'estrema destra e da altri, e vengono nuovamente utilizzati per disumanizzare le nostre comunità, in particolare i canadesi musulmani-palestinesi e arabi."

Il rapporto invita all'adozione di una definizione di razzismo anti-palestinese, a una maggiore responsabilità per i crimini motivati dall'odio e a indagini indipendenti su come scuole e istituzioni pubbliche hanno risposto a queste crescenti minacce.

"Andando oltre questo progetto di documentazione, che offre alcuni contorni delle esperienze vissute dalle comunità colpite, le organizzazioni che abbiamo consultato hanno sottolineato la necessità di informare lo sviluppo di risposte politiche inclusive, interdisciplinari e basate sui diritti umani, nonché di migliori pratiche per affrontare ciò che molti hanno definito 'l'eccezione palestinese'," si legge nel rapporto.

