Un nuovo rapporto ha lanciato l'allarme su un preoccupante aumento degli episodi di odio in Canada dall'inizio della guerra genocida di Israele contro Gaza il 7 ottobre 2023, con crimini d'odio islamofobici e anti-palestinesi che sono aumentati fino al 1.800% in alcune regioni.

Il rapporto, pubblicato mercoledì mattina e intitolato "Documentare l'eccezione palestinese", è stato redatto da Nadia Hasan del Centro di Ricerca sull'Islamofobia dell'Università di York. Esso descrive un aumento "netto e pericoloso" dell'islamofobia, del razzismo anti-palestinese (APR) e del razzismo anti-arabo (AAR) negli ultimi 21 mesi.

"Dopo ottobre 2023, il Canada ha assistito a un aumento del razzismo anti-palestinese, dell'islamofobia e del razzismo anti-arabo che ha avuto un impatto su molte aree della vita e del lavoro dei canadesi", ha dichiarato Hasan durante una conferenza stampa a Ottawa.

Basandosi su consultazioni con 16 organizzazioni canadesi, dati pubblici e rapporti dei media, il rapporto ha rivelato che i Servizi di Polizia di Toronto hanno registrato un aumento del 1.600% anno su anno nei crimini d'odio anti-palestinesi e islamofobici tra il 7 ottobre e il 20 novembre 2023.

Secondo Statistics Canada, nel 2023 si è verificato un aumento del 94% nei crimini d'odio contro i musulmani e un incremento del 52% nei crimini d'odio contro arabi e asiatici occidentali.

Il Consiglio Nazionale dei Musulmani Canadesi (NCCM) ha riportato un aumento del 1.300% nei casi di islamofobia nel mese successivo al 7 ottobre, arrivando al 1.800% nell'arco dell'anno.

Il Centro di Supporto Legale per i Musulmani (MLSC) ha documentato 474 denunce di violazioni dei diritti umani tra ottobre 2023 e marzo 2024, inclusi 345 casi di persone che hanno perso il lavoro o sono state messe in congedo a causa del loro sostegno alla Palestina. Il Centro Legale per la Palestina ha registrato un aumento del 600% nei casi di APR in otto mesi.