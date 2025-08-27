La Corea del Nord ha denunciato il presidente sudcoreano Lee Jae-myung, accusandolo di aver rivelato la sua “vera identità di ipocrita” per aver richiesto la denuclearizzazione della Penisola Coreana durante una recente visita negli Stati Uniti.

In un commento pubblicato dall'agenzia di stampa statale Korean Central News Agency (KCNA), Pyongyang ha criticato il discorso di politica estera di Lee tenuto lunedì al Center for Strategic and International Studies a Washington, DC, dove ha riaffermato l'alleanza tra Stati Uniti e Corea del Sud e ha avvertito di risposte forti a eventuali provocazioni.

“Ci ha persino insultati definendoci ‘vicini poveri ma fieri’ e successivamente ha iniziato a parlare della ridicola idea di ‘denuclearizzazione’,” ha dichiarato l'agenzia.

La Corea del Nord ha inoltre sottolineato che non rinuncerà mai alle sue armi nucleari.