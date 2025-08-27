POLITICA
27 agosto 2025

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minimizzato le recenti dichiarazioni russe che mettono in dubbio la legittimità del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, definendole "atteggiamenti di facciata".

"Non importa cosa dicono. Tutti stanno facendo scena. Sono tutte sciocchezze," ha dichiarato Trump ai giornalisti martedì, dopo una riunione di oltre tre ore del suo Gabinetto alla Casa Bianca.

Trump stava rispondendo ai commenti del Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, che domenica aveva sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale di Zelensky.

"Il presidente (russo Vladimir) Putin è pronto a incontrare Zelensky quando l'agenda sarà pronta per un vertice," ha dichiarato Lavrov a NBC News. "La legittimità è un'altra questione."

"Lo riconosciamo (Zelensky) come capo de facto del regime, e in questa veste siamo pronti a incontrarlo. Ma quando si tratta di firmare documenti legali... avremmo bisogno di una comprensione molto chiara da parte di tutti che la persona che firma sia legittima e, secondo la Costituzione ucraina, al momento il signor Zelensky non lo è," ha affermato Lavrov.

Lavrov ha anche affermato che Putin ha espresso la disponibilità di Mosca a continuare i colloqui di pace diretti con Kiev durante la sua ultima telefonata con Trump, ma ha avvertito che un vertice di alto livello tra Putin e Zelensky deve essere "molto ben preparato".

Durante il suo incontro del 15 agosto con Putin in Alaska, Trump ha suggerito che i leader di Russia e Ucraina potrebbero incontrarsi direttamente per colloqui di pace volti a porre fine alla guerra.

Alla riunione di Gabinetto di martedì, l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, ha dichiarato che le discussioni sul conflitto si terranno questa settimana ed ha espresso speranza che la guerra possa concludersi entro la fine dell'anno.

Sempre martedì, Zelensky ha affermato che Kiev è in contatto con i Paesi che potrebbero ospitare un simile vertice con la parte russa.

