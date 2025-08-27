Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minimizzato le recenti dichiarazioni russe che mettono in dubbio la legittimità del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, definendole "atteggiamenti di facciata".

"Non importa cosa dicono. Tutti stanno facendo scena. Sono tutte sciocchezze," ha dichiarato Trump ai giornalisti martedì, dopo una riunione di oltre tre ore del suo Gabinetto alla Casa Bianca.

Trump stava rispondendo ai commenti del Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, che domenica aveva sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale di Zelensky.

"Il presidente (russo Vladimir) Putin è pronto a incontrare Zelensky quando l'agenda sarà pronta per un vertice," ha dichiarato Lavrov a NBC News. "La legittimità è un'altra questione."

"Lo riconosciamo (Zelensky) come capo de facto del regime, e in questa veste siamo pronti a incontrarlo. Ma quando si tratta di firmare documenti legali... avremmo bisogno di una comprensione molto chiara da parte di tutti che la persona che firma sia legittima e, secondo la Costituzione ucraina, al momento il signor Zelensky non lo è," ha affermato Lavrov.