Israele si ritirerà dal sud del Libano se Hezbollah si disarmerà
Il 5 agosto, il governo libanese ha approvato un piano per consolidare tutte le armi sotto il controllo dello Stato.
Inviato USA: Il Libano presenterà un piano il 31 agosto per convincere Hezbollah a disarmare / Reuters
26 agosto 2025

L'inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria, Tom Barrack, ha dichiarato martedì che Israele ha accettato di ritirarsi dal sud del Libano se Hezbollah rinuncerà alle sue armi.

Israele “si ritirerà con lo stesso ritmo” con cui Hezbollah si disarmerà, ha affermato Barrack durante una conferenza stampa a Beirut, dopo il suo incontro con il presidente libanese Joseph Aoun. Ha aggiunto che il governo libanese presenterà un piano il 31 agosto per convincere Hezbollah a disarmarsi.

Il governo ha incaricato l'esercito di redigere un piano per raggiungere questo obiettivo entro la fine del mese e di attuarlo prima della fine del 2025.

Il gruppo sciita libanese ha respinto la decisione, definendola un “grave peccato.”

L'inviato statunitense ha dichiarato che Washington estenderà la missione della forza di pace delle Nazioni Unite, UNIFIL, nel sud del Libano attraverso l'ONU “per un anno.”

Per quanto riguarda le relazioni tra Siria e Libano, Barrack ha sottolineato che il presidente siriano Ahmad al-Sharaa “non ha alcun interesse ad avere un rapporto conflittuale con il Libano in alcun modo.”

