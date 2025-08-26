Il gruppo sciita libanese ha respinto la decisione, definendola un “grave peccato.”

L'inviato statunitense ha dichiarato che Washington estenderà la missione della forza di pace delle Nazioni Unite, UNIFIL, nel sud del Libano attraverso l'ONU “per un anno.”

Per quanto riguarda le relazioni tra Siria e Libano, Barrack ha sottolineato che il presidente siriano Ahmad al-Sharaa “non ha alcun interesse ad avere un rapporto conflittuale con il Libano in alcun modo.”