La governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook, ha respinto il tentativo senza precedenti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di rimuoverla dal suo incarico, affermando che non aveva alcuna autorità legale per intervenire contro un membro della banca centrale indipendente degli Stati Uniti.
"Non mi dimetterò", ha dichiarato Cook, la prima donna afroamericana a far parte del consiglio della banca centrale, in una dichiarazione rilasciata martedì e condivisa con l'agenzia di stampa AFP dal suo avvocato Abbe Lowell.
"Il presidente Trump ha preteso di licenziarmi 'per giusta causa' quando, secondo la legge, non esiste alcuna causa, e non ha l'autorità per farlo", ha aggiunto.
Dopo aver chiesto le sue dimissioni la scorsa settimana, Trump ha pubblicato lunedì sera una lettera sulla sua piattaforma Truth Social in cui affermava di aver licenziato Cook "con effetto immediato".
La decisione citava accuse di dichiarazioni false nei suoi contratti ipotecari, sostenendo che "esistono motivi sufficienti per rimuoverla dal suo incarico".
Lowell ha promesso di "intraprendere tutte le azioni necessarie per impedire il tentativo illegale di Trump".
La potenziale disputa legale rappresenterebbe l'ultimo test dei poteri presidenziali durante il nuovo mandato di Trump, con il 79enne repubblicano — sostenuto da fedelissimi in tutto il governo — che cerca di esercitare con forza l'autorità esecutiva.
La maggioranza conservatrice della Corte Suprema ha recentemente consentito a Trump di licenziare membri di altri organi governativi indipendenti, ma ha creato un'eccezione per la Federal Reserve nella sua sentenza.
La legge federale stabilisce che i funzionari della Fed possono essere rimossi solo per "giusta causa", che potrebbe essere interpretata come malversazione o negligenza grave.
Nell'annuncio della rimozione di Cook, Trump ha fatto riferimento a una segnalazione penale datata 15 agosto dal direttore della Federal Housing Finance Agency — un alleato di Trump — al procuratore generale degli Stati Uniti.
La segnalazione, ha detto Trump, forniva "motivi sufficienti" per credere che Cook potesse aver fatto "dichiarazioni false" in uno o più contratti ipotecari.
Una delle presunte dichiarazioni false era che Cook avrebbe dichiarato due residenze principali, una in Michigan e un'altra in Georgia.
Cook non è stata accusata di alcun reato e le presunte dichiarazioni false risalgono a prima del suo attuale incarico.
All'inizio di questo mese, Cook ha dichiarato in un comunicato di "non avere intenzione di essere intimidita a dimettersi", ma di prendere seriamente in considerazione le domande sul suo passato finanziario.
Scontro Trump-Powell
La Fed non ha risposto immediatamente alle richieste dei media.
Nella sua lettera di lunedì, Trump ha dichiarato: "Al minimo, la condotta in questione dimostra una negligenza grave nelle transazioni finanziarie che mette in dubbio la sua competenza e affidabilità come regolatore finanziario."
La senatrice Elizabeth Warren, la principale democratica nella Commissione bancaria del Senato, ha definito la mossa di Trump "una presa di potere autoritaria che viola palesemente il Federal Reserve Act."
Ha aggiunto in una dichiarazione che ciò "deve essere annullato in tribunale."
Trump ha intensificato la pressione sulla Fed quest'anno, criticando ripetutamente il suo presidente Jerome Powell per non aver abbassato i tassi di interesse prima, nonostante i dati sull'inflazione moderata.
I responsabili della politica monetaria della Fed sono stati cauti nel tagliare i tassi mentre monitorano gli effetti delle tariffe di Trump sui prezzi.
Trump non ha mai nascosto il suo disprezzo per Powell, che ha definito un "idiota" e un "cretino."