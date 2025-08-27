Una delle presunte dichiarazioni false era che Cook avrebbe dichiarato due residenze principali, una in Michigan e un'altra in Georgia.

Cook non è stata accusata di alcun reato e le presunte dichiarazioni false risalgono a prima del suo attuale incarico.

All'inizio di questo mese, Cook ha dichiarato in un comunicato di "non avere intenzione di essere intimidita a dimettersi", ma di prendere seriamente in considerazione le domande sul suo passato finanziario.

Scontro Trump-Powell

La Fed non ha risposto immediatamente alle richieste dei media.

Nella sua lettera di lunedì, Trump ha dichiarato: "Al minimo, la condotta in questione dimostra una negligenza grave nelle transazioni finanziarie che mette in dubbio la sua competenza e affidabilità come regolatore finanziario."

La senatrice Elizabeth Warren, la principale democratica nella Commissione bancaria del Senato, ha definito la mossa di Trump "una presa di potere autoritaria che viola palesemente il Federal Reserve Act."

Ha aggiunto in una dichiarazione che ciò "deve essere annullato in tribunale."

Trump ha intensificato la pressione sulla Fed quest'anno, criticando ripetutamente il suo presidente Jerome Powell per non aver abbassato i tassi di interesse prima, nonostante i dati sull'inflazione moderata.

I responsabili della politica monetaria della Fed sono stati cauti nel tagliare i tassi mentre monitorano gli effetti delle tariffe di Trump sui prezzi.

Trump non ha mai nascosto il suo disprezzo per Powell, che ha definito un "idiota" e un "cretino."