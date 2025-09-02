Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto il presidente russo Vladimir Putin come un “vecchio amico” martedì, mentre i due leader hanno avviato un nuovo ciclo di colloqui a Pechino in un momento di crescenti tensioni con gli Stati Uniti.
Putin, rivolgendosi a Xi come “caro amico”, ha dichiarato martedì che i legami di Mosca con Pechino sono ora “a un livello senza precedenti”.
I due leader si sono incontrati formalmente prima di proseguire le discussioni davanti a una tazza di tè con i loro principali collaboratori, sottolineando l'importanza che attribuiscono al loro rapporto personale.
I colloqui hanno seguito il vertice di lunedì dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) a Tianjin, dove Xi e Putin si sono incontrati insieme al Primo Ministro indiano Narendra Modi e ad altri leader regionali.
Mercoledì, Xi presiederà una grande parata militare a Pechino per commemorare l'80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale.
“Eravamo sempre insieme allora, e lo siamo ancora oggi,” ha detto Putin, richiamando il sostegno sovietico alla Cina durante l'invasione giapponese in tempo di guerra.
Tensioni commerciali con gli Stati Uniti
Pechino sostiene di essere neutrale nella guerra in Ucraina, ma è diventata una linea di vita economica per Mosca mantenendo i flussi commerciali nonostante le sanzioni occidentali.
Funzionari statunitensi hanno accusato alcune aziende cinesi di sostenere l'industria militare russa.
Il vertice della SCO ha anche evidenziato cambiamenti negli allineamenti: i dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump sull'India hanno avvicinato Nuova Delhi sia a Mosca che a Pechino, anche se Modi ha rifiutato di partecipare alla parata cinese.
Prima della loro sessione bilaterale, Xi e Putin hanno tenuto un incontro trilaterale con il presidente mongolo Khurelsukh Ukhnaa, il cui paese si trova strategicamente tra Cina e Russia.
Putin ha sottolineato che le tre nazioni sono “buoni vicini” con interessi comuni.
La Mongolia ha attirato l'attenzione internazionale nel 2024 quando ha ignorato le richieste di arrestare Putin su un mandato della Corte Penale Internazionale durante la sua visita di stato.