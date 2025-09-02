Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto il presidente russo Vladimir Putin come un “vecchio amico” martedì, mentre i due leader hanno avviato un nuovo ciclo di colloqui a Pechino in un momento di crescenti tensioni con gli Stati Uniti.

Putin, rivolgendosi a Xi come “caro amico”, ha dichiarato martedì che i legami di Mosca con Pechino sono ora “a un livello senza precedenti”.

I due leader si sono incontrati formalmente prima di proseguire le discussioni davanti a una tazza di tè con i loro principali collaboratori, sottolineando l'importanza che attribuiscono al loro rapporto personale.

I colloqui hanno seguito il vertice di lunedì dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) a Tianjin, dove Xi e Putin si sono incontrati insieme al Primo Ministro indiano Narendra Modi e ad altri leader regionali.

Mercoledì, Xi presiederà una grande parata militare a Pechino per commemorare l'80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale.

“Eravamo sempre insieme allora, e lo siamo ancora oggi,” ha detto Putin, richiamando il sostegno sovietico alla Cina durante l'invasione giapponese in tempo di guerra.

Tensioni commerciali con gli Stati Uniti