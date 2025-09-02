POLITICA
2 min di lettura
Xi e Putin celebrano i legami come "vecchi amici" in mezzo a frizioni condivise con gli Stati Uniti
I leader cinesi e russi si incontrano a Pechino dopo il vertice della SCO a Tianjin, sottolineando il loro rapporto personale e allineandosi più strettamente mentre Washington intensifica la pressione su entrambi i paesi.
Xi e Putin celebrano i legami come "vecchi amici" in mezzo a frizioni condivise con gli Stati Uniti
Xi e Putin si incontrano formalmente prima di proseguire le discussioni sorseggiando il tè con i loro principali collaboratori. (Foto: AA) / AA
2 settembre 2025

Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto il presidente russo Vladimir Putin come un “vecchio amico” martedì, mentre i due leader hanno avviato un nuovo ciclo di colloqui a Pechino in un momento di crescenti tensioni con gli Stati Uniti.

Putin, rivolgendosi a Xi come “caro amico”, ha dichiarato martedì che i legami di Mosca con Pechino sono ora “a un livello senza precedenti”.

I due leader si sono incontrati formalmente prima di proseguire le discussioni davanti a una tazza di tè con i loro principali collaboratori, sottolineando l'importanza che attribuiscono al loro rapporto personale.

I colloqui hanno seguito il vertice di lunedì dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) a Tianjin, dove Xi e Putin si sono incontrati insieme al Primo Ministro indiano Narendra Modi e ad altri leader regionali.

Mercoledì, Xi presiederà una grande parata militare a Pechino per commemorare l'80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale.

“Eravamo sempre insieme allora, e lo siamo ancora oggi,” ha detto Putin, richiamando il sostegno sovietico alla Cina durante l'invasione giapponese in tempo di guerra.

Tensioni commerciali con gli Stati Uniti

Suggerito

Pechino sostiene di essere neutrale nella guerra in Ucraina, ma è diventata una linea di vita economica per Mosca mantenendo i flussi commerciali nonostante le sanzioni occidentali.

Funzionari statunitensi hanno accusato alcune aziende cinesi di sostenere l'industria militare russa.

Il vertice della SCO ha anche evidenziato cambiamenti negli allineamenti: i dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump sull'India hanno avvicinato Nuova Delhi sia a Mosca che a Pechino, anche se Modi ha rifiutato di partecipare alla parata cinese.

Prima della loro sessione bilaterale, Xi e Putin hanno tenuto un incontro trilaterale con il presidente mongolo Khurelsukh Ukhnaa, il cui paese si trova strategicamente tra Cina e Russia.

Putin ha sottolineato che le tre nazioni sono “buoni vicini” con interessi comuni.

La Mongolia ha attirato l'attenzione internazionale nel 2024 quando ha ignorato le richieste di arrestare Putin su un mandato della Corte Penale Internazionale durante la sua visita di stato.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us