Trump ha aggiunto di essere "non contento" della situazione della guerra tra Russia e Ucraina, dopo che i giornalisti gli hanno chiesto di un massiccio attacco aereo russo avvenuto nella notte di domenica, che secondo le autorità ucraine avrebbe incendiato l'edificio principale del governo a Kiev.

Tuttavia, ha nuovamente espresso fiducia che la guerra sarà presto risolta.

"La situazione tra Russia e Ucraina, la risolveremo," ha detto Trump.