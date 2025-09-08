Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato domenica che alcuni leader europei si recheranno negli Stati Uniti lunedì o martedì per discutere su come risolvere la guerra tra Russia e Ucraina.
Parlando con i giornalisti al suo ritorno dagli US Open a New York, Trump ha inoltre affermato che presto parlerà con il presidente russo Vladimir Putin.
"Alcuni leader europei stanno venendo nel nostro Paese lunedì o martedì, individualmente," ha dichiarato Trump.
Non è stato chiaro a chi si riferisse Trump, e la Casa Bianca non ha risposto immediatamente a una richiesta di ulteriori dettagli.
Trump ha aggiunto di essere "non contento" della situazione della guerra tra Russia e Ucraina, dopo che i giornalisti gli hanno chiesto di un massiccio attacco aereo russo avvenuto nella notte di domenica, che secondo le autorità ucraine avrebbe incendiato l'edificio principale del governo a Kiev.
Tuttavia, ha nuovamente espresso fiducia che la guerra sarà presto risolta.
"La situazione tra Russia e Ucraina, la risolveremo," ha detto Trump.