Leader europei visiteranno gli USA questa settimana per discutere della guerra Russia-Ucraina
Trump afferma che parlerà presto con il presidente russo Vladimir Putin.
Il presidente americano Donald Trump parla con la stampa all'aeroporto La Guardia di New York. / Reuters
8 settembre 2025

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato domenica che alcuni leader europei si recheranno negli Stati Uniti lunedì o martedì per discutere su come risolvere la guerra tra Russia e Ucraina.

Parlando con i giornalisti al suo ritorno dagli US Open a New York, Trump ha inoltre affermato che presto parlerà con il presidente russo Vladimir Putin.

"Alcuni leader europei stanno venendo nel nostro Paese lunedì o martedì, individualmente," ha dichiarato Trump.

Non è stato chiaro a chi si riferisse Trump, e la Casa Bianca non ha risposto immediatamente a una richiesta di ulteriori dettagli.

Trump ha aggiunto di essere "non contento" della situazione della guerra tra Russia e Ucraina, dopo che i giornalisti gli hanno chiesto di un massiccio attacco aereo russo avvenuto nella notte di domenica, che secondo le autorità ucraine avrebbe incendiato l'edificio principale del governo a Kiev.

Tuttavia, ha nuovamente espresso fiducia che la guerra sarà presto risolta.

"La situazione tra Russia e Ucraina, la risolveremo," ha detto Trump.

