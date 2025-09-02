La Corte Suprema della Danimarca si pronuncerà martedì su un caso riguardante un cittadino danese di origine siriana, Ahmed Samsam, che sostiene di aver collaborato con Daesh come agente per i servizi di intelligence danesi.

Se questa affermazione venisse confermata, Samsam potrebbe cercare di ribaltare una condanna del 2018 ricevuta in Spagna per appartenenza a Daesh, un gruppo terroristico che ha tentato di conquistare territori in Siria e altrove.

"Una sentenza positiva della Corte Suprema gli consentirebbe, tra le altre cose, di richiedere un nuovo processo per il caso penale deciso in Spagna," ha dichiarato l'avvocato di Samsam, Rene Offerson.

Tuttavia, a complicare la questione è la posizione dei servizi di intelligence danesi, che si rifiutano di confermare o negare l'identità dei loro informatori per motivi di sicurezza.

Samsam, condannato a otto anni da un tribunale di Madrid, ha scontato la maggior parte della pena in Danimarca dopo essere stato trasferito. È stato rilasciato nel 2023.

Lui nega qualsiasi attività terroristica, affermando che la sua appartenenza a Daesh durante i viaggi in Siria nel 2013 e 2014 era svolta per conto del Servizio di Sicurezza e Intelligence Danese (DSIS) e, successivamente, del Servizio di Intelligence della Difesa Danese (DDIS).

Questa affermazione è stata supportata da diverse testimonianze e indagini giornalistiche presentate a un tribunale danese di grado inferiore, che ha cercato di stabilire se fosse effettivamente un agente dell'intelligence danese.