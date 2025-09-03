Il Belgio ha annunciato misure drastiche nei confronti di Israele per il genocidio a Gaza, includendo sanzioni, un ampliamento dell'embargo sulle armi e un divieto di importazione di beni e servizi prodotti negli insediamenti illegali israeliani nei territori occupati.

L'accordo, adottato dal consiglio ristretto dei ministri, mira ad aumentare la pressione su Israele affrontando quella che i funzionari hanno descritto come "una tragedia umanitaria in Palestina".

I ministri israeliani di estrema destra, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, così come la leadership politica e militare di Hamas, saranno dichiarati persona non grata in Belgio. I loro nomi saranno aggiunti al Sistema d'Informazione Schengen (SIS).

Le autorità belghe limiteranno inoltre i servizi consolari per i cittadini residenti negli insediamenti illegali e studieranno modi per negare i visti di lunga durata di tipo D agli israeliani che vivono in tali aree.

L'Ufficio del Procuratore Federale belga sarà incaricato di perseguire i cittadini belgi coinvolti in gravi violazioni del diritto umanitario internazionale in Israele o nei territori palestinesi occupati.

Il governo ha deciso di ampliare il divieto esistente sulle esportazioni e sul transito di armi verso Israele, includendo tutti i beni militari e i prodotti a doppio uso, e di fare pressione sull'Unione Europea per un embargo completo.

Un decreto reale vieterà inoltre l'importazione di beni prodotti negli insediamenti illegali israeliani, in linea con le misure già adottate da Irlanda e Slovenia.

Il governo ha dichiarato che respingerà le richieste di sorvolo militare israeliano durante il massacro in corso e ridurrà la dipendenza dalle attrezzature di difesa israeliane.