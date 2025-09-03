Migliaia di soldati

A metà agosto, Putin aveva inviato una lettera a Kim, elogiando i soldati nordcoreani per il loro impegno nei combattimenti contro l'Ucraina.

In occasione dell'anniversario della liberazione della Corea dal dominio giapponese, Putin ha ricordato nella lettera come le unità dell'Armata Rossa sovietica e le forze nordcoreane abbiano combattuto insieme per porre fine all'occupazione coloniale giapponese.

La Russia e la Corea del Nord stanno rafforzando legami sempre più stretti, con i due paesi che hanno firmato un patto di difesa reciproca lo scorso anno, durante una visita di Putin nello stato isolato.

Ad aprile, la Corea del Nord ha confermato per la prima volta di aver schierato un contingente di suoi soldati in prima linea contro l'Ucraina, accanto alle truppe russe.

Le agenzie di intelligence sudcoreane e occidentali hanno affermato che Pyongyang ha inviato più di 10.000 soldati nella regione russa di Kursk nel 2024, insieme a proiettili di artiglieria, missili e sistemi di razzi a lungo raggio.

Circa 600 soldati nordcoreani sono stati uccisi e migliaia sono rimasti feriti combattendo per la Russia, secondo quanto riferito da Seoul.