Putin a Kim: I vostri soldati hanno combattuto con coraggio ed eroismo contro l'Ucraina
Il presidente russo Vladimir Putin esprime gratitudine ai soldati nordcoreani per i loro sacrifici e sforzi eroici a Kursk, in Russia.
Truppe nordcoreane hanno aiutato la Russia a respingere le forze ucraine nella Russia occidentale. / Reuters
3 settembre 2025

Il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato mercoledì Kim Jong-un per il coraggio dimostrato dai soldati nordcoreani nei combattimenti contro le forze ucraine.

“Su vostra iniziativa, come è ben noto, le vostre forze speciali hanno partecipato alla liberazione della regione di Kursk,” ha dichiarato Putin a Kim durante un incontro in Cina.

“I vostri soldati hanno combattuto con coraggio ed eroismo.”

Le truppe nordcoreane hanno aiutato la Russia all'inizio di quest'anno a respingere le forze ucraine dalla regione occidentale russa di Kursk.

“Vorrei sottolineare che non dimenticheremo mai i sacrifici che le vostre forze armate e le famiglie dei vostri militari hanno sopportato,” ha aggiunto Putin.

“A nome del popolo russo, desidero ringraziarvi per la vostra partecipazione alla lotta comune,” ha detto Putin.

“Vi chiedo di trasmettere le mie più calorose parole di gratitudine a tutto il popolo della Repubblica Popolare Democratica di Corea.”

Migliaia di soldati

A metà agosto, Putin aveva inviato una lettera a Kim, elogiando i soldati nordcoreani per il loro impegno nei combattimenti contro l'Ucraina.

In occasione dell'anniversario della liberazione della Corea dal dominio giapponese, Putin ha ricordato nella lettera come le unità dell'Armata Rossa sovietica e le forze nordcoreane abbiano combattuto insieme per porre fine all'occupazione coloniale giapponese.

La Russia e la Corea del Nord stanno rafforzando legami sempre più stretti, con i due paesi che hanno firmato un patto di difesa reciproca lo scorso anno, durante una visita di Putin nello stato isolato.

Ad aprile, la Corea del Nord ha confermato per la prima volta di aver schierato un contingente di suoi soldati in prima linea contro l'Ucraina, accanto alle truppe russe.

Le agenzie di intelligence sudcoreane e occidentali hanno affermato che Pyongyang ha inviato più di 10.000 soldati nella regione russa di Kursk nel 2024, insieme a proiettili di artiglieria, missili e sistemi di razzi a lungo raggio.

Circa 600 soldati nordcoreani sono stati uccisi e migliaia sono rimasti feriti combattendo per la Russia, secondo quanto riferito da Seoul.

