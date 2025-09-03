Il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente russo Vladimir Putin hanno partecipato alla grande parata militare di Pechino accanto al presidente cinese Xi Jinping. Questa inedita immagine di unità ha suscitato immediate reazioni da Washington.

Dopo aver stretto la mano a entrambi i leader, Xi ha sfilato sul tappeto rosso tra i due leader verso Piazza Tiananmen. La cerimonia, durante la quale migliaia di persone intonavano canti patriottici e i soldati marciavano in perfetto ordine, ha commemorato con salve di cannone l’80º anniversario della resa del Giappone nella Seconda guerra mondiale.

«La rinascita della nazione cinese è inarrestabile e la causa della pace e dello sviluppo dell’umanità prevarrà», ha dichiarato Xi, sottolineando come il mondo si trovi di fronte a una scelta cruciale «tra pace e guerra».

La cerimonia, durata circa 70 minuti, ha coronato una settimana di intensa diplomazia per Xi, che a Tianjin ha ospitato il vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e ha denunciato la “prepotenza” dell’Occidente.

Putin ha ribadito la legittimità della guerra in Ucraina, mentre Xi ha posizionato la Cina al centro delle alleanze regionali fuori dall’influenza occidentale.

La partecipazione di Kim Jong-un ha segnato il suo primo incontro con Xi e Putin nello stesso evento e il suo secondo viaggio all’estero negli ultimi sei anni. Kim è arrivato a Pechino in treno insieme alla figlia Kim Ju-ae ed è stato accolto dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi.