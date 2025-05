Il violino "Joachim-Ma Stradivarius", realizzato nel 1714 da Antonio Stradivari, è stato aggiudicato per una cifra record durante un'asta tenutasi a New York. Il ricavato verrà destinato a borse di studio per gli studenti del New England Conservatory.

Creato dal leggendario liutaio Antonio Stradivari durante il suo rinomato "Periodo d'Oro", questo straordinario strumento è stato battuto all'asta da Sotheby's per 11,3 milioni di dollari, una somma comunque inferiore alla valutazione iniziale, che oscillava tra i 12 e i 18 milioni di dollari.

La peculiarità che rende il "Joachim-Ma Stradivarius" particolarmente prezioso è il suo legame con Johannes Brahms: si ritiene infatti che il celebre compositore abbia tratto ispirazione proprio da questo violino per comporre il suo Concerto per violino in Re maggiore. Lo strumento fu inoltre protagonista della prima esecuzione assoluta del concerto nel 1879.

La presidente di Sotheby’s, Mari-Claudia Jimenez, ha dichiarato: “Questo straordinario violino rappresenta l’apice della maestria artigianale e della storia della musica classica. Il suo suono unico e la sua storia continuano ad affascinare collezionisti e musicisti di tutto il mondo.”

Jimenez ha inoltre sottolineato che il "Joachim-Ma Stradivarius" ha suscitato un enorme interesse globale, raggiungendo uno dei prezzi più alti mai pagati per uno strumento musicale.

L’asta è iniziata con un’offerta di apertura di 8 milioni di dollari e ha rapidamente raggiunto 10 milioni di dollari. Il banditore, Phyllis Kao, ha cercato un’offerta da 10,5 milioni di dollari, ma la sala è rimasta in silenzio. Dopo l’ultima offerta di 10 milioni di dollari, l’asta si è conclusa. Il prezzo finale di 11,3 milioni di dollari include anche le commissioni della casa d’aste.

Il nome "Joachim-Ma Stradivarius" deriva dai celebri violinisti Joseph Joachim, un virtuoso ungherese, e Si-Hon Ma, violinista cinese. Dopo la morte di Ma, i suoi eredi hanno donato il violino al New England Conservatory di Boston, che ha destinato i proventi della vendita alla creazione di borse di studio per gli studenti.

La presidente del conservatorio, Andrea Kalyn, ha commentato: “Questa vendita avrà un impatto trasformativo sulle future generazioni di studenti, creando il più grande fondo di borse di studio con nome nella storia del New England Conservatory.”

Kalyn ha aggiunto che avere il Joachim-Ma Stradivarius nel campus è stato un onore e che ora il conservatorio attende con entusiasmo di vedere la sua eredità continuare sulla scena musicale mondiale.