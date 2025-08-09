L'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, ha incontrato Netanyahu la scorsa settimana. Sebbene i dettagli dei colloqui non siano stati resi noti, la visita è avvenuta prima della decisione di Israele di espandere le sue operazioni.

Gli Stati Uniti hanno spinto Israele ad aumentare gli aiuti umanitari a Gaza, ma rimangono fermamente contrari a qualsiasi accordo che non garantisca il rilascio degli ostaggi israeliani. Secondo funzionari israeliani, 49 ostaggi rimangono a Gaza, di cui 27 si ritiene siano deceduti.

Nel frattempo, l'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee, ha difeso il regime israeliano, respingendo le critiche dei leader stranieri. “Israele dovrebbe arrendersi a Hamas e nutrirli mentre gli ostaggi israeliani vengono lasciati morire di fame?” ha scritto sui social media, paragonando le richieste di moderazione a “nutrire i nazisti” durante la Seconda Guerra Mondiale.

Riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) discuterà la decisione di Israele di occupare la città di Gaza domenica invece di sabato. Fonti diplomatiche hanno riferito all'agenzia Anadolu che la data della riunione d'emergenza è stata modificata.

La sessione, originariamente prevista per sabato, è stata spostata al 10 agosto e dovrebbe iniziare alle 10 del mattino ora locale. Non è stata fornita alcuna motivazione per il cambiamento.

Le fonti hanno notato che Regno Unito, Danimarca, Francia, Grecia e Slovenia hanno richiesto la sessione d'emergenza. Dopo la decisione di Israele di occupare la città di Gaza, la riunione è stata approvata da tutti i membri del Consiglio di Sicurezza, eccetto Panama, che attualmente detiene la presidenza, e gli Stati Uniti.