Stati Uniti danno un tacito sostegno alla prevista rioccupazione di Gaza da parte di Israele
Trump, Rubio e Vance si rispecchiano a vicenda nel non opporsi al piano di Netanyahu di rioccupare sezioni di Gaza. Le forze israeliane occupano già il 75% dell'enclave assediata.
10 ore fa

Gli Stati Uniti hanno offerto un sostegno discreto a Israele mentre quest'ultimo si prepara ad espandere la sua operazione a Gaza, con il presidente americano Donald Trump che ha dichiarato che la decisione spetta ai leader israeliani.

“Sarà una decisione che spetta principalmente a Israele,” ha detto Trump martedì, rispondendo a una domanda sul sostegno al piano controverso del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu di avanzare ulteriormente nella città di Gaza.

Giovedì, il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio ha ribadito questa posizione, dichiarando all'emittente cattolica EWTN: “In definitiva, ciò che Israele deve fare per la propria sicurezza sarà deciso da Israele.”

Questi commenti segnano un cambiamento rispetto agli sforzi precedenti per mediare un cessate il fuoco. Con il fallimento delle negoziazioni a causa dell'intransigenza israeliana, l'amministrazione Trump sembra aver abbracciato la strategia di Israele di proseguire con le sue operazioni.

Il vicepresidente JD Vance ha ribadito questo messaggio venerdì durante un incontro con il Segretario degli Esteri britannico David Lammy. “Vogliamo fare in modo che Hamas non possa mai più attaccare civili israeliani innocenti, e pensiamo che ciò debba avvenire attraverso l'eradicazione di Hamas,” ha detto Vance.

Approvazione del gabinetto di guerra

Giovedì, il gabinetto di guerra israeliano ha avanzato piani per un'invasione terrestre in aree come la città di Gaza e diversi campi profughi, dove si ritiene siano detenuti ostaggi.

L'esercito israeliano ha richiesto nuove espulsioni in queste aree, sollevando timori di un'ulteriore escalation. Nonostante le pressioni internazionali — inclusi avvertimenti da parte di leader europei e arabi di riconsiderare l'espansione dell'invasione — gli Stati Uniti non hanno espresso alcuna opposizione pubblica.

L'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, ha incontrato Netanyahu la scorsa settimana. Sebbene i dettagli dei colloqui non siano stati resi noti, la visita è avvenuta prima della decisione di Israele di espandere le sue operazioni.

Gli Stati Uniti hanno spinto Israele ad aumentare gli aiuti umanitari a Gaza, ma rimangono fermamente contrari a qualsiasi accordo che non garantisca il rilascio degli ostaggi israeliani. Secondo funzionari israeliani, 49 ostaggi rimangono a Gaza, di cui 27 si ritiene siano deceduti.

Nel frattempo, l'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee, ha difeso il regime israeliano, respingendo le critiche dei leader stranieri. “Israele dovrebbe arrendersi a Hamas e nutrirli mentre gli ostaggi israeliani vengono lasciati morire di fame?” ha scritto sui social media, paragonando le richieste di moderazione a “nutrire i nazisti” durante la Seconda Guerra Mondiale.

Riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) discuterà la decisione di Israele di occupare la città di Gaza domenica invece di sabato. Fonti diplomatiche hanno riferito all'agenzia Anadolu che la data della riunione d'emergenza è stata modificata.

La sessione, originariamente prevista per sabato, è stata spostata al 10 agosto e dovrebbe iniziare alle 10 del mattino ora locale. Non è stata fornita alcuna motivazione per il cambiamento.

Le fonti hanno notato che Regno Unito, Danimarca, Francia, Grecia e Slovenia hanno richiesto la sessione d'emergenza. Dopo la decisione di Israele di occupare la città di Gaza, la riunione è stata approvata da tutti i membri del Consiglio di Sicurezza, eccetto Panama, che attualmente detiene la presidenza, e gli Stati Uniti.

