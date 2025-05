George Foreman, due volte campione del mondo dei pesi massimi e medaglia d'oro olimpica, è morto, ha annunciato la sua famiglia. Aveva 76 anni.

"Con profondo dolore, annunciamo la scomparsa del nostro amato George Edward Foreman Sr, che ci ha lasciati serenamente il 21 marzo 2025, circondato dai suoi cari," ha dichiarato la famiglia Foreman in un comunicato pubblicato sulla pagina ufficiale di Instagram del pugile.

"Siamo grati per l'affetto o e le preghiere ricevute, e chiediamo gentilmente privacy mentre onoriamo la straordinaria vita di un uomo che abbiamo avuto la fortuna di chiamare nostro," ha aggiunto.

La famiglia lo ha descritto in una dichiarazione su Instagram come un predicatore, marito, padre e nonno che ha vissuto con fede e determinazione.

Inoltre, la famiglia ha sottolineato i suoi successi nel pugilato e gli sforzi per preservare la sua eredità.

Foreman vinse la medaglia d'oro olimpica nel 1968 e successivamente divenne campione dei pesi massimi per due volte — nel 1973 e nel 1994. Era noto anche per il suo lavoro come ministro e uomo d'affari dopo il ritiro dal pugilato.